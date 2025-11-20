Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έλαβε προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και αναμένει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες τις διπλωματικές ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με το Reuters.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Μόνο ο Τραμπ έχει επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος»

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του, πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραφε στην πλατφόρμα Telegram.

Παράλληλα υπογράμμιζε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η εφημερίδα Telegraph για το σχέδιο, αυτό προβλέπει πως η Ρωσία θα διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς καταβάλλοντας μίσθωμα στην Ουκρανία, η οποία θα διατηρήσει τη νομική κυριότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τη συμφωνία που επικαλείται η εφημερίδα, η Ρωσία θα καταβάλλει ένα μη δημοσιοποιημένο μίσθωμα για τον de facto έλεγχο της περιοχής.

Το σχέδιο 28 σημείων καταρτίστηκε μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σε μια πρόσφατη σειρά μυστικών συνομιλιών, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι η Ουκρανία αποκλείεται από τις συζητήσεις για το μέλλον της.

Εκτός από το να αναγκάσει την Ουκρανία να παραδώσει έδαφος, στο σχέδιο προβλέπει ότι το Κίεβο θα μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος του στρατού του και θα του απαγορευτεί να κατέχει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα τερματιστεί και θα απαγορευτεί η προσγείωση ξένων διπλωματικών αεροσκαφών στη χώρα.

Τα ρωσικά θα γίνουν επίσημη κρατική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσει επίσημο καθεστώς στα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί εγγυήσεις ασφάλειας από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προκειμένου να διατηρηθεί η εκεχειρία.

Η Ευρώπη ζητά να μάθει τα πάντα για το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Η Ευρώπη έχει ζητήσει να έχει ρόλο στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Οι υπουργοί Εξωτερικών εκφράζουν αμφιβολίες για το προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου ΗΠΑ-Ρωσίας που ευνοεί τον Πούτιν.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια μεσολάβησης για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσαν κορυφαίοι διπλωμάτες της ηπείρου μετά την εμφάνιση αναφορών για ένα σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας που ευνοεί τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαιρέτισε οποιεσδήποτε «ουσιαστικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι απαιτείται η συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο.

«Ο Πούτιν θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο αμέσως αν απλώς σταματούσε να βομβαρδίζει αμάχους και να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αλλά δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά. Χαιρετίζουμε όλες τις ουσιαστικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, αλλά όπως έχουμε πει και πριν, πρέπει να είναι δίκαιος και διαρκής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι Ουκρανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι, συμφωνούν σε αυτό».