Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συμφωνήσει σε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, μετά από εβδομάδες εντατικών διπλωματικών επαφών με στόχο την προώθηση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς κινητοποίησης και άμεσης προόδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ σχετικά με τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά, επισημαίνοντας πως το Κίεβο δεν αφήνει «ούτε μια μέρα» να πάει χαμένη.

Διαβάστε ακόμα: Ο Ζελένσκι κάνει βήμα πίσω στο εδαφικό: Το μήνυμα στους Ουκρανούς και η αιχμή προς τον Πούτιν

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».

Η επικείμενη συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στις προσπάθειες της Ουκρανίας να εξασφαλίσει περαιτέρω διεθνή στήριξη και να επιταχύνει τις διαδικασίες για μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση.

Ανανεωμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης από το Κίεβο με έμφαση στο εδαφικό

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον πιο ευέλικτος σε καίρια σημεία των συνομιλιών με τη Μόσχα, παρουσιάζοντας ένα νέο, εκτεταμένο σχέδιο 20 σημείων. Το χαρακτήρισε «θεμελιώδες έγγραφο» για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί σε ΗΠΑ, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τη ρωσική πλευρά.

Η πρόταση αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή προηγούμενων εισηγήσεων και περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, εδαφικές παραχωρήσεις σε τμήματα του Ντονέτσκ που δεν βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο ζητά αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων από συγκεκριμένες ζώνες και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης περιοχής που θα λειτουργεί ως «μαξιλάρι ασφαλείας».

Διαβάστε ακόμα: Ανάλυση Politico για Ουκρανία: Το ναυάγιο της ΕΕ και ο χρόνος που δουλεύει υπέρ του Πούτιν

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο έχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι θα λειτουργούν «σαν το Άρθρο 5», δηλαδή με άμεση στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Προβλέπεται όμως ότι οι εγγυήσεις θα παύουν να ισχύουν εάν η Ουκρανία πραγματοποιήσει απρόκλητη επίθεση σε ρωσικό έδαφος.

Στο οικονομικό σκέλος, το Κίεβο προτείνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταπολεμικής ανάκαμψης, με επενδύσεις σε τεχνολογία, data centers, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικό αέριο.

Ο Ζελένσκι εκτιμά ότι οι ζημιές του πολέμου φτάνουν τα 800 δισ. δολάρια. Παράλληλα, προτείνεται κοινή αμερικανο‑ουκρανική διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, με μοιρασμένη παραγωγή ενέργειας.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της πολιτικής νομιμοποίησης της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αποκλείει τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος, επισημαίνοντας όμως ότι απαιτούνται τουλάχιστον 60 ημέρες κατάπαυσης του πυρός για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του.

Παράλληλα, η Ουκρανία δέχεται πιέσεις να προχωρήσει σε εκλογές μετά την υπογραφή της συμφωνίας, κάτι που παραμένει αβέβαιο λόγω του ισχύοντος στρατιωτικού νόμου.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις ειρηνευτικές τους πρωτοβουλίες, με επαφές ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται «παραγωγικές», ενώ η Μόσχα δηλώνει ότι θα καθορίσει τα επόμενα βήματά της μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον απεσταλμένο της.