Ανάλυση Politico για Ουκρανία: Το ναυάγιο της ΕΕ και ο χρόνος που δουλεύει υπέρ του Πούτιν

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, η Ευρώπη και το Κίεβο βρίσκονται αντιμέτωποι με μια όλο και πιο δυσμενή πραγματικότητα. Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, ο πόλεμος ενδέχεται να τερματιστεί το επόμενο έτος, αλλά με όρους ιδιαίτερα αρνητικούς για την Ουκρανία.

Βασικός λόγος αυτής της εκτίμησης είναι η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξει σε συμφωνία για τη χρήση των περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί, προκειμένου να στηριχθεί οικονομικά η Ουκρανία και να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η πρόταση για ένα λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων», που θα αξιοποιούσε τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια –τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε τράπεζα στο Βέλγιο– απορρίφθηκε, στερώντας από το Κίεβο εγγυημένη χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο χρόνια. Η απόρριψη οφείλεται τόσο σε νομικές επιφυλάξεις του Βελγίου όσο και στην απροθυμία ηγετών όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και η Τζόρτζια Μελόνι να στηρίξουν το σχέδιο, παρά τις προσδοκίες και τη στήριξη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ, πάντως, συμφώνησε να προσφέρει στην Ουκρανία χρηματοδότηση ύψους 90 δισ. ευρώ μέσω κοινού δανεισμού από τις αγορές, με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και χωρίς τόκους. Ωστόσο, το ποσό αυτό θα εκταμιευθεί σε βάθος διετίας και θεωρείται ανεπαρκές για να κρατήσει την Ουκρανία στη μάχη.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουκρανίας την επόμενη διετία θα προσεγγίσει τα 160 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της μείωσης της αμερικανικής στήριξης. Με απλά λόγια, το Κίεβο θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από την Ευρώπη, τη στιγμή που η πολιτική κόπωση εντείνεται.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ευρωπαίων ηγετών ότι τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στο τραπέζι για το μέλλον, η πραγματικότητα δείχνει πως η εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης θα είναι ολοένα και δυσκολότερη. Ήδη Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία έχουν αποχωρήσει από το σχήμα κοινής δανειοδότησης, ενώ το 2027 –χρονιά εκλογών για Γαλλία και Γερμανία– θεωρείται πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Την ίδια στιγμή, η κοινή γνώμη σε βασικές ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζεται όλο και πιο απρόθυμη να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Politico, το 45% των Γερμανών και το 37% των Γάλλων τάσσονται υπέρ της μείωσης της οικονομικής βοήθειας, ποσοστά υψηλότερα ακόμη και από εκείνα στις ΗΠΑ.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όλα αυτά συνιστούν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο χρόνος δουλεύει υπέρ του. Όπως είχε προειδοποιήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο η διασφάλιση μακροπρόθεσμης αντοχής της Ουκρανίας θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη στρατηγική της Μόσχας. Αυτό, όμως, δεν συνέβη.

Και έτσι, αντί για μια επίδειξη ευρωπαϊκής ενότητας και ισχύος, η αποτυχία συμφωνίας ανέδειξε τις ρωγμές στο εσωτερικό της ΕΕ — επιβεβαιώνοντας, στα μάτια του Κρεμλίνου, ότι η αναμονή μπορεί να αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική στρατηγική.

