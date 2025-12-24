Ζελένσκι με αιχμές προς Πούτιν: Ευχές για ειρήνη και παρουσίαση του αναθεωρημένου σχεδίου Τραμπ

Ευχές για ειρήνη στην Ουκρανία αλλά και σαφείς αιχμές προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος ανέφερε: «Σήμερα όλοι έχουμε ένα όνειρο και κάνουμε μία ευχή για όλους. ‘Μακάρι να πεθάνει’, εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες.
Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν».
Το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ζελένσκι παρουσίασε σε δημοσιογράφους το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με όσα είπε, το σχέδιο προβλέπει: – Την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας. – Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στα πρότυπα του άρθρου 5. – Νομοθετική κατοχύρωση από τη Ρωσία της πολιτικής μη επιθετικότητας απέναντι σε Ουκρανία και Ευρώπη. – Την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως μεταδίδει το BBC, «Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η Ουκρανία θα διεξάγει προεδρικές εκλογές μόνο μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας».
Πέρα από το εδαφικό, δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο. Η Μόσχα, μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιάσει το περιεχόμενο του σχεδίου.
