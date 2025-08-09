Ζελένσκι: «Οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (09/08) ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Διαβάστε επίσης: «Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν – Πότε και πού θα γίνει

«Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, επιλογή που χαρακτήρισε «αρκετά λογική» από πλευράς του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του ρώσου προέδρου.

Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «πολύ σύντομα» στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον τόπο της συνάντησης κορυφής αργότερα όπως και τελικά έγινε μετά από λίγες ώρες.

Ο Τραμπ μίλησε χθες Παρασκευή περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσο έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ως αυτό το στάδιο.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο».

«Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (...) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

