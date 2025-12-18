Ζελένσκι: «Σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία χωρίς απόφαση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

Στις Βρυξέλλες έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρόκειται να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης της Ουκρανίας, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού, όπως ανακοίνωσε πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως συνάντηση σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν την Παρασκευή και το Σάββατο Ουκρανοί διαπραγματευτές με διαπραγματευτική ομάδα Αμερικανών με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο, όσο βρίσκονται καθ΄ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους… και οι Αμερικανοί τους περιμένουν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής των Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, o Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνομιλία μέσω WhatsApp ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν τελικές ευθυγραμμισμένες προτάσεις για την ειρήνη, επιμένοντας στην έκκληση προς τους εταίρους για ενίσχυση της Ουκρανίας σε περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί να σταματήσει τον πόλεμό της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στην βελγική πρωτεύουσα για να πείσει τους ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι στους δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

«Θα μιλήσω με όλους τους ηγέτες, θα παρουσιάσω τα επιχειρήματά μας και ελπίζω πολύ ότι θα καταλήξουμε σε μια θετική απόφαση. Χωρίς αυτήν, θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, πριν από την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν θα εγκαταλείψουν την σύνοδο των Βρυξελλών χωρίς συμφωνία για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας παράλληλα ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μη του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

Η πρώτη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Ναβρόσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή, μια πρώτη συνάντηση στη Βαρσοβία με τον Πολωνό ομόλογό του, τον εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, που είναι γνωστός για τη δριμεία κριτική που έχει ασκήσει έναντι του Κιέβου.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τεταμένο κλίμα, όμως θεωρείται ουσιαστική για τις δύο γειτονικές χώρες.

Μετά από τέσσερις μήνες, όπου ο Πολωνός πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του, η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών πρόκειται να πραγματοποιηθεί, αν και η Πολωνία έχει υποδεχθεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναβρότσκι απέρριψε τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις να επισκεφθεί το Κίεβο, με το περιβάλλον του να αφήνει να εννοηθεί ότι περίμενε τον Ζελένσκι στη Βαρσοβία, λόγω δυσαρέσκειας για την κατάσταση των διμερών σχέσεων.

Το Κίεβο θεώρησε αυτή την απόφαση «περιφρονητική», σύμφωνα με Ουκρανούς αναλυτές.

Τα «παράπονα» του Ναβρόσκι

«Ο τρόπος με τον οποίο ο Ναβρότσκι αντιμετωπίζει τις σχέσεις με την Ουκρανία είναι πιο σκληρός από αυτόν του προκατόχου του», του Αντρέι Ντούντα ο οποίος είναι συντηρητικός όπως και ο νυν πρόεδρος της Πολωνίας, αλλά υπήρξε ένθερμος υποστηρικής της Ουκρανίας, δήλωσε μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Ο Ναβρότσκι κατηγορεί επίσης την Ουκρανία ότι δεν θεωρεί την Πολωνία ισότιμο εταίρο αλλά περιθωριακό συνομιλητή, ένα επιχείρημα που επαναλαμβάνει συχνά η πολωνική ακροδεξιά.

«Υποστηρίζουμε πραγματικά την Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε ως εταίροι και όχι ως εταίροι ήσσονος σημασίας», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος στον ιστότοπο wp.pl αυτή την εβδομάδα.

Θαυμαστής του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Ναβρότσκι επικρίνει επίσης το γεγονός ότι το Κίεβο δεν δείχνει ευγνωμοσύνη προς τη Βαρσοβία για την υποδοχή που έχει επιφυλάξει στους Ουκρανούς πρόσφυγες και τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια που έχει προσφέρει. Ωστόσο η Πολωνία παραμένει σύμμαχος κλειδί της Ουκρανίας καθώς το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής βοήθειας προς τη χώρα περνά από το πολωνικό έδαφος.

Ένα ακόμη ευαίσθητο ζήτημα είναι το παρελθόν των δύο χωρών. Ο Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία ότι δεν έχει αναγνωρίσει τις ευθύνες της για τη σφαγή περίπου 100.000 Πολωνών στη Βολυνία από το 1943 ως το 1945, κάτι που έχει χαρακτηρίσει «γενοκτονία εις βάρος του πολωνικού λαού»

«Σκοπεύω να αντιμετωπίζω αυτά τα ζητήματα με επιμονή», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι κανένα από αυτά δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Πολωνός πρόεδρος δεν συμφωνεί επίσης με την «άνευ όρων» ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και αρνείται να στείλει «έστω και έναν Πολωνό στρατιώτη στην Ουκρανία», εφόσον συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία. Η άποψή του αυτή αντικατοπτρίζει την άνοδο του αντιουκρανικού αισθήματος στην Πολωνία, το οποίο εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά.