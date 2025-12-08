Ζελένσκι στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Κρίσιμη η ενότητα Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ»

Κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα στο Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία κάτω από τις πιέσεις των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της ενότητας μεταξύ της Ουκρανίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών στη συζήτηση στην Downing Street.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «Αυτό που είναι κρίσιμο σήμερα είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας, καθώς και η ενότητα ανάμεσα σε Ευρώπη, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες».

«Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τις ΗΠΑ… Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς την Ευρώπη», πρόσθεσε. «Γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις».

«Σήμερα πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή συζήτηση για το κοινό διπλωματικό μας έργο με την αμερικανική πλευρά, ευθυγραμμίσαμε την κοινή θέση ως προς τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης και συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα», ανέφερε.

«Είχαμε επίσης ξεχωριστή συζήτηση για τη συνέχιση της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων στους ηγέτες για τη βούλησή τους να σταθούν στο πλευρό του λαού μας και να μας βοηθήσουν να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά», πρόσθεσε.