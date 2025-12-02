Νέες απειλές Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει τώρα πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (02/12) από το Δουβλίνο πως «τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αναφέρθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων, στο οποίο έχουν καταλήξει με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «απομένουν ορισμένα θέματα να επιλυθούν».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το Sky News, ήρθε η απάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε πως «εάν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα».

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως οι Ευρωπαίοι δεν έχουν μία ατζέντα ειρήνης και πως βρίσκονται στη μεριά του πολέμου ενώ λέει πως εγείρουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Στιβ Γούιτκοφ.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Μιλώντας σε επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, ο πρόεδρος Πούτιν πρόσθεσε πως οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών.

Ισχυρίζεται επιπλέον, ότι η πόλη Ποκρόφσκ βρίσκεται πλέον πλήρως υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία να μην επιστρέψει με την τρίτη εισβολή σε δέκα χρόνια»

Ο Ζελένσκι από την Ιρλανδία ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και τελειοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

Ο Ουκρανός συμπλήρωσε ότι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και πιο αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη φύση μιας μελλοντικής ειρήνης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ένα σχέδιο ειρήνης που να είναι «ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο» και να μην συζητείται «πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας».

Η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να κατανοήσει «πώς θα είναι και πώς θα λειτουργούν» οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, πρόσθεσε.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ένα χρόνο, η Ρωσία να μην επιστρέψει με την τρίτη εισβολή σε δέκα χρόνια», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για το γεγονός ότι είναι διατεθειμένες να γίνουν εγγυητές της ασφάλειας, αλλά θέλουμε να το κατανοήσουμε αυτό», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν έτοιμος να μοιραστεί «όλα τα σημεία του σχεδίου».

Όμως εξήγησε ποια τρία θέματα ήταν «το πιο ευαίσθητα και τα πιο δύσκολα ερωτήματα και προκλήσεις»:

Εδαφικές παραχωρήσεις·

Η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – ο Ζελένσκι είπε ότι το ζήτημα αυτό απαιτούσε αποφάσεις από τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη, και δεν μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους τους·

Ο Συνασπισμός των Προθύμων, μια συμμαχία χωρών που επιθυμούν να στηρίξουν μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι είναι ανοιχτός στη συνέχιση των συνομιλιών με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Αν νιώσω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε έναν πραγματικό, συγκεκριμένο διάλογο, όχι απλώς λόγια, θα συναντηθούμε, και είναι πολύ ευπρόσδεκτος στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση στο Κρεμλίνο, όπου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συζητήσουν το αμερικανοουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε: «Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες. Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα (σ.σ που φέρνουν πιο κοντά τη λήξη του πολέμου), είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Πούτιν: Απείλησε να κόψει την πρόσβαση Ουκρανίας στη θάλασσα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε επίσης σήμερα (02/12), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ' αρχήν αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία και θα λάβει μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων από χώρες που βοηθούν την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου.