10 διάσημοι που αναζήτησαν τον έρωτα στην εφαρμογή της ελίτ και το viral λάθος του Τζον Κιούζακ

Οι σχέσεις είναι δύσκολες ακόμα και για τους διάσημους που έχουν υποκύψει στην ψηφιακή αναζήτηση συντρόφου έστω και από περιέργεια.

Από την Σαρλίζ Θερόν και τη Ντακότα Φάνινγκ μέχρι τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και την Έιμι Σούμερ, πολλοί αστέρες έχουν δοκιμάσει την τύχη τους στην εφαρμογή γνωριμιών Raya, γνωστή για το εκλεκτό κοινό της.

Η εφαρμογή γνωριμιών των διάσημων

Συγκεκριμένα το Raya που ξεκίνησε το 2015 διατηρεί ένα ελιτίστικο προφίλ. Είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιούν πρόσωπα των τεχνών, των media, influencers ή πρόσωπα με προφίλ υψηλού κύρους. Εξάλλου δεν μπορεί ο καθένας να αποκτήσει προφίλ σε αυτή. Πρέπει να αιτηθούν την εγγραφή τους και να εγκριθούν από ομάδα που αξιολογεί τα στοιχεία τους και την επαγγελματική τους παρουσία, ενώ πολλές φορές χρειάζεται ένα άλλο μέλος να σε συστήσει. Βέβαια στην πράξη αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει πάντα και τους διάσημους να έχουν κακές εμπειρίες.

Ποιοι διάσημοι έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή γνωριμιών

Σαρλίζ Θέρον

Η Σαρλίζ Θέρον μόλις το περασμένο καλοκαίρι επιβεβαίωσε ότι έχει προφίλ στο Raya μέσα από το οποίο είχε βγει δύο ραντεβού, αν και πλέον δεν κάνει και πολλά με αυτό. Όπως παραδέχτηκε δεν φάνηκε οι υποψήφιοι σύντροφοι να είναι ειλικρινείς με τα στοιχεία που έδιναν

«Μια φίλη μού το έφτιαξε, βγήκα σε δύο ραντεβού και μετά κάπως… είναι σαν κάθε άντρας να έχει μια φωτογραφία από το Burning Man και να δηλώνει CEO του… τίποτα. Ή κάτι σαν γυμναστής…Και μετά τους συναντάς και δεν είναι [CEO]. Απλώς το λένε έτσι, χωρίς περιστροφές. Ε, τότε γιατί το έβαλες στο προφίλ σου;! Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου» δήλωσε στο Watch What Happens Live.

Ντακότα Φάνινγκ

Σε μια νέα συνέντευξη στο Vanity Fair μαζί με την αδελφή της Έλ, η Ντακότα Φάνινγκ αποκάλυψε ότι γράφτηκε στην αποκλειστική εφαρμογή γνωριμιών Raya «για πλάκα» σκεπτόμενη ότι ίσως ο μελλοντικός της σύντροφος να είναι εκεί αν και δεν έχει δει πολλά αναγνωρίσιμα πρόσωπα ακόμα.

Ολίβια Ροντρίγκο

Η Όλιβια Ροντρίγκο παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο GQ τον Απρίλιο του 2021 ότι είχε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Raya.

«Είχα το Raya για λίγο, και ήταν τόσο απαίσιο. Απλώς δεν μπορούσα», είπε τότε. «Είμαι τόσο ευτυχισμένη για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, που απλώς δεν θέλω να μπλέξω με αυτό, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Αγαπώ απλώς τις φίλες μου, αγαπώ τη δουλειά μου και είμαι ακριβώς εκεί που πάντα ήθελα να είμαι»

Ντέμι Λοβάτο

Η Ντέμι Λοβάτο είχε αποκαλύψει στο ντοκιμαντέρ της Simply Complicated ότι εγγράφηκε στο Raya μετά τον χωρισμό της από τον Γουίλμερ Βαλντεράμα το 2016. Προσπάθησε να επανέλθει στην εφαρμογή το 2020 όταν ήταν ξανά ελεύθερη, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα κατά την είσοδο.

«Απλώς το διέγραψα από σεβασμό προς το άτομο με το οποίο ήμουν, μετά χωρίσαμε και προσπάθησα να ξαναμπώ [αλλά δεν τα κατάφερα]», είπε στο Harper’s Bazaar για το τεύχος Απριλίου 2020. «Και σκέφτηκα, "Ξέρεις κάτι; Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είμαι σε αυτό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαι μόνη αυτή τη στιγμή."»

Ντρου Μπάριμορ

Η Ντρου Μπάριμορ μίλησε για την εμπειρία της στο Raya κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Watch What Happens Live τον Σεπτέμβριο του 2020.

«Τα πήγα απαίσια κι εγώ. Με άφησαν στα κρύα του λουτρού και δεν ταίριαξα με κανέναν. Και οι φίλοι μου μου είχαν δώσει μια υπερβολική αίσθηση ψεύτικης αυτοπεποίθησης. Έλεγαν, "Πρέπει να το δοκιμάσεις. Θα τα πας τέλεια." Ήταν καταστροφή», είπε η Ντρου.

«Αλλά, ξέρεις, μου αρέσει που μπορώ να συμμετέχω στη συζήτηση, πρέπει να το πω. Σίγουρα διασκέδασα με αυτό. Και πάντα ήθελα να πάω σε ένα ραντεβού στα τυφλά, αλλά η ζωή μου μπέρδεψε τα σχέδια, οπότε σκέφτηκα ότι τα διαδικτυακά ραντεβού ίσως ικανοποιούσαν αυτή την επιθυμία. Και όχι, ήταν ένα πραγματικό ξύπνημα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό, και ναι, υπήρχαν πολλοί ενδιαφέροντες άνθρωποι.»

Μπεν Άφλεκ

Το ότι ο Μπεν Άφλεκ χρησιμοποιούσε το Raya αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα ανάρτησε στο Instagram το βίντεο που της έστειλε αφού εκείνη τον είχε κάνει unmatch. Εκείνη το έκανε θεωρώντας ότι ήταν fake, αλλά τότε εκείνος της απάντησε με βίντεο.

Τσάνινγκ Τέιτουμ

Πηγές αποκάλυψαν στο Us Weekly τον Δεκέμβριο του 2019 ότι ο Τσάνινγκ Τέιτουμ εγγράφηκε στην εφαρμογή μετά τον χωρισμό του από την Τζέσι Τζέι. Το προφίλ του λέγεται πως ανέφερε: «Ναι, ήμουν στρίπερ» και το τραγούδι προφίλ του ήταν το «Brown Sugar» του D’Angelo.

Έιμι Σούμερ

Η Έιμι Σούμερ δεν ανέφερε το Raya με το όνομά του, αλλά εικάζεται ότι η εφαρμογή γνωριμιών που αναφέρει στο βιβλίο της The Girl With the Lower Back Tattoo ήταν το Raya. Στο βιβλίο λέει ότι η εμπειρία της στην εφαρμογή οδήγησε στη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Μπεν Χάνις. Για φωτογραφία προφίλ η Έιμι πόζαρε με γυαλιά ηλίου, καπέλο μπέιζμπολ και χωρίς μακιγιάζ.

Τζο Τζόνας

Πριν αρχίσει να βγαίνει με τη Σόφι Τέρνερ, ο Τζο Τζόνας φέρεται να αναζητούσε τον έρωτα στο Raya, σύμφωνα με το Page Six.

Κέλι Όσμπορν

Η Κέλι Όσμπορν φέρεται να ήταν μία από τις πρώτες χρήστριες του Raya, και το προφίλ της είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο ήδη από το 2015, σύμφωνα με το Page Six.

Τζον Κιούζακ

Ιδιαίτερη αναφορά στον ηθοποιό Τζον Κιούζακ τον οποίο κρατήσαμε για το τέλος. Το 2019 υπήρξε μια ιστορία που έγινε viral, σύμφωνα με την οποία ο Τζον Κιούζακ πρόσθεσε κατά λάθος 35 διαφορετικές γυναίκες που γνώρισε στο Raya σε μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp. Φέρεται να είπε ότι η ομαδική συνομιλία ήταν ένα «περίεργο αλλά αστείο λάθος», σύμφωνα με το Page Six.

