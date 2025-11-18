Άβα Γαλανοπούλου σε Αρναούτογλου: «Ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι κάποτε ήμασταν μαζί - Μας είχαν πρωτοσέλιδο»

Η Άβα Γαλανοπούλου ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show» χθες Δευτέρα (17/11) και μεταξύ άλλων συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ένα πρωτοσέλιδο πριν από πολλά χρόνια, το οποίο τους παρουσίαζε ως ζευγάρι.

«Ξεχνάς Γρηγόρη ότι κάποτε ήμασταν μαζί. Μας είχαν βγάλει πρωτοσέλιδο. Είχαμε βγει κάποιες φορές με παρέα πάντα και μετά μια μέρα με ρωτούσαν στο γύρισμα εάν είμαστε ζευγάρι.

Μου λέει ένας "πρόσεξε κακομοίρα μου μην μπλέξεις μαζί του. Γιατί αυτός είναι πολύ μουρντάρης. Σε βλέπω τώρα στις συνεντεύξεις ότι τα έχεις ομολογήσει όλα», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης - Μουτίδου: «Όσοι πηδ…νται δεν είναι καλοί ηθοποιοί» - Έντονη on air διαφωνία με Χριστοπούλου, Παπίλα

Από πλευράς του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γέλασε με τα σχόλια που τον αφορούσαν και να εξομολογείται πως σε έναν βαθμό είχε δίκιο αυτός που είχε μιλήσει έτσι για εκείνον.

Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης για την προσωπική της ζωή, αλλά και την ανύπαρκτη σχέση της με τα social media, η Άβα Γαλανοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Εγώ μόνο δύο σχέσεις έκανα στη ζωή μου. Τότε δεν απαντούσα, γιατί με έπαιρναν και τηλέφωνο. Μας έγραψαν τσάμπα τότε.

Δεν υπήρχαν και social media. Δεν διαβάζω, πήρα κινητό το 2000 κι έβαλα ίντερνετ σπίτι μου το 2011. Μου λένε κάποιοι ότι κάθονται και διαβάζουν τα αρνητικά σχόλια. Γιατί να διαβάζεις αυτούς που σε βρίζουν; Πρέπει να είμαι τελείως τρελή για να κάνω κάτι τέτοιο. Είναι τοξικό».