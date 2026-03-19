Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν φοβάμαι πια να μιλήσω - Να προσέχουν τι λένε όσοι βγαίνουν στην τηλεόραση»

Η Αγγελική Ηλιάδη έστειλε το δικό της μήνυμα με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στο Unblock της Ελίνας Παπίλα, τονίζοντας πως δεν φοβάται πλέον να μιλήσει για την κακοποίηση που όπως ανέφερε δεχόταν από τον Μπάμπη Λαζαρίδη και προτρέποντας όλες τις γυναίκες να κάνουν το ίδιο, ευχαριστώντας ταυτόχρονα και για όλα τα μηνύματα στήριξης που έχει δεχτεί.

Διαβάστε επίσης - Αγγελική Ηλιάδη: «Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι» - Τι λέει για τη δολοφονία Λαζαρίδη

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ.

Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω, κορίτσια και αγόρια. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δεν φοβάμαι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλαιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της», πρόσθεσε η ίδια και τόνισε:

«Εγώ για αυτό είμαι εδώ. Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες».

«Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια. Επίσης, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελίνα Παπίλα. Είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό, με ήθος και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που μου βγήκε όλη αυτή η εξομολόγηση στην κουβέντα που είχα μαζί της.

Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και της αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι εδώ για όποια γυναίκα με χρειάζεται. Και ξαναλέω, δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε», κατέληξε η Αγγελική Ηλιάδη.