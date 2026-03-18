Η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο vidcast Unblock της Ελίνας Παπίλα κυκλοφόρησε σήμερα Τετάρτη (18/3) ολόκληρη με τη γνωστή τραγουδίστρια να εξηγεί στη δημοσιογράφο πως αυτό που φαινόταν προς τα έξω ως προστασία από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία αναφέρθηκε και στη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης με δύο σφαίρες να τραυματίζουν και την ίδια, συγκλονίζουν.

«Υπάρχουν πράγματα, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα γνωρίζουν μόνο ελάχιστοι άνθρωποι που συνεργάζονταν μαζί μου εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν άλλα πράγματα από πίσω που δεν τα έχω πει ποτέ μου και ήταν επιλογή μου να μην τα μοιραστώ.

Ήμουν αρκετά περιορισμένη τότε, για να το πω έτσι όμορφα και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.

Είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Έχει μεγαλώσει και γνωρίζει πλέον πράγματα που είχα περάσει τότε. Γι' αυτό ίσως τώρα να μου είναι και πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Όταν ήταν πιο μικρός δεν ήθελα να τον φορτώσω με πράγματα.

Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για εμένα κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου, στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα.

Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Χωρίς να θέλω να το αναλύσω, υπήρξε μια πολύ άσχημη κακοποίηση. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μια κατάσταση χωρίς να το καταλάβω. Πολλές γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, ξέρουν πώς γίνεται.

Ο άλλος σου παίρνει άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι φυλακισμένη, εγκλωβισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα

Δεν εννοώ μόνο ψυχολογική κακοποίηση, εννοώ και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου, απλά.

Ήμουν ένα φυλακισμένο πλάσμα, δεν μπορούσα να δω ούτε την οικογένειά μου, δεν είχα έλεγχο σε τίποτα. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί είχα γεννήσει το παιδί μου και είχα δοκιμάσει πολλές φορές, αλλά υπήρχαν απειλές. Είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι.

Έχουν ειπωθεί τόσα πολλά άσχημα πράγματα για εμένα και ένιωθα πάντα όλα αυτά τα χρόνια μια αδικία. Κανείς δεν ξέρει τι έχω περάσει.

Ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να καταλάβω τι άνθρωπος ήταν και τι είχε μέσα του ή πώς θα το έβγαζε πάνω μου. Ήταν ένας δύσκολος, σκληρός άνθρωπος, ο οποίος δεν ήθελε ποτέ να με αφήσει να φύγω.

Δεν τολμούσα. Φοβόμουν μη μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στους γονείς μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές και πράγματα που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω.

Και έλεγα "καλά να πάθεις τώρα, εσύ το επέλεξες να είσαι μαζί με αυτό τον άνθρωπο, κάτσε τώρα και να τα υπομείνεις όλα αυτά που περνάς". Το σκεφτόμουν και αυτό, λάθος. Χάνεις σιγά σιγά κομμάτια του εαυτού σου και στο τέλος γίνεσαι ένα άδειο πράγμα, φοβάσαι να κάνεις έστω και ένα νεύμα όχι να πω κάτι.

Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να συνέλθω», εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη.

Η νύχτα της δολοφονίας του Λαζαρίδη - «Τον έχω συγχωρέσει»

Περιγράφοντας στη συνέχεια τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ενώ δύο σφαίρες τραυμάτισαν και την ίδια η Αγγελική Ηλιάδη είπε:

«Κατ’ αρχάς, έζησα με τη βοήθεια του Θεού! Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι.

Εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, κάποιος με έπιασε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω και όταν μπήκα μέσα, κατέρρευσα, χωρίς να βλέπω κάτι…

Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ. Μετά ήμουν σε σοκ. Σκεφτόμουν μόνο πόσο σκληρά και βίαια έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό με είχε σοκάρει τότε περισσότερο απ’ όλα. Συνεχώς σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε και αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια».

Η ίδια δεν έκρυψε πως για μεγάλο χρονικό διάστημα έκλαιγε ασταμάτητα και δεν μπορούσε να συνέλθει και ανέφερε:

«Τότε με πήρε τηλέφωνο η Πέγκυ Ζήνα και πάντα θα το λέω για το πόσο με βοήθησε γιατί με έστειλε στον πνευματικό της στη Ναύπακτο και αυτός μαζί με τους μοναχούς εκεί με πήραν στην αγκαλιά τους και με έσωσαν.

Ήθελα τη βοήθεια του Θεού, δεν ήθελα ούτε ψυχολόγο ούτε τίποτα. Πάντα πίστευα απόλυτα και με έχει βοηθήσει πολλές φορές ο Θεός. Εννοείται κάνω λάθη, αλλά προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα σαν άνθρωπος».

«Τον έχω συγχωρέσει και τον έχω δει πολλές φορές στον ύπνο μου, όχι σε όνειρο, έχω δει και τον μπαμπά μου. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάνει και πάρα πολλά καλά, βοηθούσε συνεχώς πάρα πολύ κόσμο», συμπλήρωσε η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη.