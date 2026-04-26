Έξι διάσημες Ελληνίδες που έχουν δεχθεί ανήθικη πρόταση: «Αντέδρασα... σπαρτιάτικα με κλωτσιές και μπουνιές»

Κατά καιρούς και ακόμα περισσότερο μετά το ξέσπασμα του #MeToo στο ελληνικό θέατρο, όλο και περισσότερες επώνυμες Ελληνίδες έχουν θελήσει να μοιραστούν μέσα από συνεντεύξεις τους κάποια ανήθικη πρόταση ή σεξουαλική παρενόχληση που έχουν δεχτεί στο παρελθόν.

Εάν ακούσει κανείς τις δηλώσεις τους, θα προσέξει πως θεωρείται δεδομένο το να έχει δεχτεί κάποια γυναίκα κάτι από τα δύο με την κάθε ιστορία να διαφέρει και το να την έχει γλυτώσει μάλλον θεωρείται η εξαίρεση.

Ακολουθούν έξι επώνυμες Ελληνίδες από τον χώρο του θεάτρου, του τραγουδιού, αλλά και του modeling που έχουν μιλήσει ανοιχτά για την ανήθικη πρόταση - ή ενίοτε και περισσότερες προτάσεις - που έχουν δεχτεί στο παρελθόν και πώς αντέδρασαν αντιμετωπίζοντας στη συνέχεια τις «συνέπειες» του «όχι» τους.

Αγγελική Ηλιάδη

Πριν από ένα μήνα η Αγγελική Ηλιάδη, καλεσμένη στο Unblock με την Ελίνα Παπίλα, περιέγραψε την ανήθικη πρόταση που είχε δεχτεί στα πρώτα βήματα της καριέρας της και την επίθεση που δέχτηκε από το ίδιο άτομο, αλλά και το πόσο έντονα αντέδρασε με αποτέλεσμα να μπορέσει να ξεφύγει.

«Στην πρώτη μου δισκογραφική εταιρεία μου σύστησαν τον παραγωγό, ο οποίος ένα βράδυ με πήγε στον Πειραιά σε ένα διαμέρισμα για ένα demo. Κλείνει την πόρτα αυτός, κλειδώνει.

Μου λέει "είναι απλά τα πράγματα Αν κάτσεις να σε... θα σε κάνω πρώτο όνομα σε όλη την Ελλάδα". Του λέω "άνοιξε τώρα την πόρτα και άσε με να φύγω". Έρχεται μπροστά μου, με σπρώχνει, με πετάει πάνω στο κρεβάτι και πέφτει πάνω μου.

Δεν φοβήθηκα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Για κάποιον λόγο με έπιασε λύσσα. Του έγδαρα όλη τη μούρη, ούρλιαζα και αυτός τρόμαξε τόσο πολύ που άνοιξε την πόρτα και έφυγα.

Την επόμενη ημέρα πήγα στη δισκογραφική εταιρία με το συμβόλαιό μου, το έσκισα και τους είπα "εξαφανίστε τον από παντού». Και όντως έφυγε», είχε δηλώσει η Αγγελική Ηλιάδη.

Τραϊάνα Ανανία

Στο πλατό του Real View» του OPEN η Τραϊάνα Ανανία είχε περιγράψει την πρόταση που είχε δεχτεί φέτος για να εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο της επαρχίας αρκεί, όμως, να δεχόταν να κάνει και κονσομασιόν.

«Τελειώνω από τη δουλειά μου στη Θεσσαλονίκη και μου λέει ο ατζέντης ότι άνοιξε μία θέση σε ένα μαγαζί. Και του λέω "έχεις πει στον ιδιοκτήτη ότι δεν κάνω κονσομασιόν;" Επειδή έχω ένα ένστικτο, κάτι μου μύρισε, έχω μια εμπειρία, του είπα, "εγώ δεν κάνω κονσομασιόν. Το έχεις πει ε, γιατί έχω δει διάφορα περίεργα".

Και μου λέει "κάτσε να πάρω τηλέφωνο να δω αν θα το δεχθεί και σε παίρνω πίσω". Και φυσικά δεν με πήρε ποτέ πίσω τηλέφωνο, το ήξερα εγώ», είχε πει χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια.

«Να πούμε τι είναι κονσομασιόν; Τραγουδάει η τραγουδίστρια και επειδή της έχουν πετάξει πέντε λουλούδια, η κοπέλα θα πρέπει να κατέβει και να κάτσει στο τραπέζι με τον κύριο και να του κάνει παρέα και να κάνει τη συνοδό. Εγώ το αντιμετώπισα αυτό φέτος», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Τζούλια Νόβα

Το 2022 η Τζούλια Νόβα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Mega Καλημέρα με την Ελεονώρα Μελέτη, είχε περιγράψει την ανήθικη πρόταση που είχε δεχτεί προκειμένου να έπαιρνε τηλεόραση, αλλά και την αντίδρασή της, την οποία με μία λέξη μπορούμε να την περιγράψουμε «χαμούλης», όπως είχε πει και η ίδια.

«Κάποιος ήθελε να συνεργαστούμε και μου είπε ότι "για να πάρεις δική σου εκπομπή, να ξέρεις ότι θα πρέπει να σου βρούμε ένα χορηγό - έξω φρενών εκείνη τη στιγμή η Τζούλια - , ο οποίος να επιδοτήσει την εκπομπή για να ξεκινήσει και εσύ να του… κάθεσαι.

Με λίγα λόγια, δηλαδή να τον εξυπηρετείς και εκείνος να χορηγεί. Θύμωσα εννοείται. Χαμούλης έγινε», είχε πει χαρακτηριστικά η Τζούλια Νόβα, ενώ είχε περιγράψει άλλη μία πρόταση στο ίδιο μήκος κύματος:

«Μου έχει προτείνει κάποιος, όχι ακριβώς να είμαστε ζευγάρι, να περνάμε καλά και έτσι να πάρω μία εκπομπή. Είναι ονόματα, τα οποία τα γνωρίζουμε».

Ηρώ Μουκίου

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία δύο χρόνια τώρα βλέπουμε στον Άγιο Έρωτα, είχε αναφερθεί στον ρόλο που της είχε προταθεί, αλλά η επισφράγιση της συμφωνίας θα έπρεπε να περάσει από... «ωραίο δείπνο».

«Είχα πάρα πολλές ανήθικες προτάσεις. Απλά εγώ όταν βγήκα μικρή, πρόλαβα και δικτυώθηκα με προστασία γύρω μου και κυρίως είχα ισχυρές γυναίκες προστάτιδες.

Σκηνοθέτης μου είχε πει, "τον ρόλο τον έχεις", εμένα λειτούργησε αντίστροφα αυτός. Μου έδωσε τον ρόλο, αλλά "θα ήθελα να επισφραγίσουμε τη συνεργασία μας με ένα πολύ ωραίο δείπνο".

Μου πρότεινε να πάμε και στο σπίτι του και εκεί πια του λέω "λυπάμαι, δεν θα έρθω, σου χαρίζω και τον ρόλο και τα πάντα" και έτσι δεν το έκανα», είχε δηλώσει στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha η Ηρώ Μουκίου.

Μαρία Αλιφέρη

Το 2021 και ενώ χάρη στο #MeToo στο θέατρο, αρκετές καταγγελίες είχαν δει το φως της δημοσιότητας, η Μαρία Αλιφέρη είχε ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους εάν της είχε γίνει ανήθικη πρόταση με την αγαπημένη ηθοποιό να είναι ξεκάθαρη:

«Καμία γυναίκα δεν έχει γλυτώσει ανήθικες προτάσεις. Το θέμα είναι πώς θα χειριστείς την κατάσταση.

Στη δική μου περίπτωση αντέδρασα... Σπαρτιάτικα γιατί είμαι από τη Σπάρτη. "Μολών Λαβέ", με κλωτσιές και μπουνιές, με πολλά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.

Είναι ανάλογα τον χαρακτήρα, τις περιστάσεις και όλα αυτά».

Οι δηλώσεις της Μαρίας Αλιφέρη είχαν προβληθεί στην εκπομπή Open Weekend.

Ελένη Φιλίνη

«Έχω βιώσει ανήθικες προτάσεις και έχω χάσει και δουλειές. Εντάξει, Φυσικά… Αυτό είναι θέμα εξουσίας», είχε δηλώσει πρόσφατα η αγαπημένη Ελένη Φιλίνη στο Happy Day, η οποία στο παρελθόν είχε μιλήσει στην εκπομπή Ανοιχτά με την Αννίτα Πάνια για μια ανήθικη πρόταση που είχε δεχθεί από διευθυντή παραγωγής σε ηλικία 19 ετών.

«Σε μια ταινία μου ήταν πολύ σαφές, εν ψυχρώ. Ήμουν στη Δραματική Σχολή, 19 ετών, έμοιαζα εγώ πιο πολύ στην ηρωίδα και πάω μια μέρα να δω τα μέρη που θα γίνονταν τα γυρίσματα, στην Καισαριανή συγκεκριμένα και μου λέει ο διευθυντής παραγωγής:

"Κοίτα να δεις αν δεν έρθεις μαζί μου, δεν πρόκειται να κάνεις τον ρόλο, μην νομίζεις ότι θα τον κάνεις". Εν ψυχρώ και σε ένα παιδί γιατί τότε σε εκείνη την ηλικία ήσουν παιδί. Τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές.

Βέβαια και εγώ δεν σκέφτηκα να πάω στον σκηνοθέτη να του το πω, κόλλησα και φυσικά έχασα τον ρόλο. Πολλά τέτοια έχουν γίνει. Και με σκηνοθέτες. Με φώναξε ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης για πρωταγωνίστρια σε ταινία, με φλέρταρε και μόλις του είπα για τη σχέση μου, δεν με πήρε, ενώ ουσιαστικά είχαμε κλείσει.

Μάλιστα, σε ερώτηση της Αννίτας Πάνια που ακολούθησε αν όντως ήταν τόσο διαδεδομένα αυτά τα πράγματα στον καλλιτεχνικό χώρο, η απάντηση της Ελένης Φιλίνη δεν άφηνε περιθώρια παρεξήγησης.

«Καλά κάνεις πλάκα τώρα; Από τότε που γεννήθηκε ο κόσμος συμβαίνουν αυτά», είχε πει χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.