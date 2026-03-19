Αγγελική Ηλιάδη: Μήνυση και αγωγή σε βάρος της καταθέτει η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη

Μετά την κυκλοφορία της συνέντευξης που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα όπου έκανε λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά του Μπάμπη Λαζαρίδη σε βάρος της, η αδερφή του τελευταίου, Λίτσα Λαζαρίδη, αποφάσισε να προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή κατά της γνωστής τραγουδίστριας, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα (19/3) η δικηγόρος της στο Buongiorno.

«Μίλησα χθες αργά με τη Λίτσα, την αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη.

Και ενώ πριν δει την ολοκληρωμένη συνέντευξη υπήρχαν πιθανότητες να μην προχωρήσει σε μήνυση, μετά τη συνέντευξη, χθες, αργά το βράδυ μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες διότι θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της.

Θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα γίνει μήνυση και στην εκπομπή», είπε αρχικά η δικηγόρος της Λίτσας Λαζαρίδη.

«Η κυρία Μαλλιωτάκη, μέχρι τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο μαζί του. Ήταν η μοναδική μόνιμη σύζυγος. Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν μια παράλληλη σχέση. Υπήρχαν πολλά ζητήματα στο κληρονομικό κομμάτι, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν στην πορεία», συμπλήρωσε.

«Η Μαρία Λαζαρίδη είναι πολύ πονεμένη γυναίκα που έχασε το παιδί της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο που έπαθε εγκεφαλικό, όλα αυτά τα χρόνια επικοινωνούσε μαζί μου και μου εξέφραζε τον πόνο της, είχε κάνει μεγάλο αγώνα.

Και γνωρίζοντας η κυρία Ηλιάδη ότι η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό, θα έπρεπε να σεβαστεί το γεγονός αυτό, αντί να προχωρήσει εν γνώσει της σε μια συνέντευξη και να προκαλέσει ψυχικό πόνο στην οικογένεια», ανέφερε η δικηγόρος της Λίτσας Λαζαρίδη.