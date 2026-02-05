Αιχμές Μπρίτνεϊ Σπίαρς για την οικογένειά της: «Τους φοβάμαι - Είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ζωντανή»

Η 44χρονη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε ανάρτησή της στο Instagram την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου παραδέχτηκε ότι νιώθει μόνη της και κατηγορεί την οικογένειά της πως την έχει απομονώσει.

«Ως άνθρωποι, το μόνο που πραγματικά θέλουμε είναι να νιώθουμε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και να μην αισθανόμαστε ποτέ μόνοι», έγραψε στην αρχή της λεζάντας της. «Για όσους στην οικογένειά σας είπαν ότι το να σας “βοηθήσουν” σημαίνει να σας απομονώσουν και να σας κάνουν να νιώθετε απίστευτα παραγκωνισμένοι… έκαναν λάθος».

«Μπορούμε να συγχωρούμε ως άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν ξεχνάμε», συνέχισε. «Η λαχτάρα και η ανάγκη για επαφή είναι πάντα ζωτικής σημασίας!».

Παράλληλα, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρόσθεσε ότι πιστεύει πως είναι «απίστευτα τυχερή που είναι ακόμα ζωντανή, με τον τρόπο που μου φέρθηκε κάποτε η οικογένειά μου, και τώρα φοβάμαι αυτούς τους ίδιους ανθρώπους».

Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας: «Είναι παράξενος ο τρόπος που ο Θεός λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους».

«Φίλοι μου, τι πιστεύετε ότι μας λέει σήμερα;» ρώτησε, πριν προσθέσει: «Γιατί, για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, ό,τι κι αν λέει, εκείνοι δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν».

Η πρόσφατη ανάρτηση έρχεται έπειτα από χρόνια κατά τα οποία η Σπίαρς μιλά ανοιχτά για τα αντικρουόμενα συναισθήματά της απέναντι σε μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα της Τζέιμι, της μητέρας της Λιν και της αδελφής της Τζέιμι Λιν.