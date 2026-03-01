Akylas: Οι αλλαγές στην παρουσίαση του Ferto στον τελικό της Σερβίας

O Akylas ταξίδεψε με το «Ferto» μέχρι τη Σερβία για να παρουσιάσει το τραγούδι στον τελικό της χώρας για την εκπροσώπηση της Eurovision 2026.

Ως special guest και με ελαφρώς τροποποιημένο outfit ο Akylas εμφανίστηκε στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 μεταφέροντας την ενέργεια και τον ήχο της ελληνικής συμμετοχής στο σερβικό και διεθνές κοινό.

Ο Akylas φόρεσε ροζ φούτερ με κουκούλα και baggy παντελόνι με έντονα χρώματα, αλλά αποχωρίστηκε τις ιδιαίτερες πορτοκαλί γκέτες με τις οποίες τον είχαμε δει στον ελληνικό τελικό.

Επίσης, σύμφωνα με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» μαζί του χόρεψαν Σέρβοι χορευτές.

Δείτε εδώ την εμφάνιση του Akyla στον Μεγάλο Τελικό της Σερβίας:

Μια γεύση από το «Ferto» πήρε και το κοινό της Γερμανίας, καθώς στο πρώτο κανάλι του ARD, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale» παρουσιάστηκε απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο «Sing for Greece 2026».

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Akylas πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic), ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το τραγούδι «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Επίσης, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Akyla, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο Akylaς, σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς τού έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ζωντανά σε πρωινή εκπομπή της δημόσιας σερβικής ραδιοτηλεόρασης RTS και έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κι άλλα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας.

Ο Akylas συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία του για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με πάθος, δημιουργικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Δείτε το βίντεο από τις εμφανίσεις του Akyla σε ΜΜΕ της Σερβίας και τη συνάντηση που είχε με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic):