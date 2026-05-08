Akylas: Ποια είναι η αγαπημένη του συμμετοχή στη Eurovision 2026

Σε ένα γρήγορο Q&A πριν τον απολαύσουμε την επόμενη εβδομάδα στη σκηνή της Eurovision, ο Akylas μας λύνει μερικές σύντομες απορίες και αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις αγαπημένες του φετινές συμμετοχές στον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά και τι θα ήθελε να κάνει αν δεν είχε ασχοληθεί με το τραγούδι.

Αγαπημένες του συμμετοχές είναι η Antigoni που εκπροσωπεί την Κύπρο και η Dara που εκπροσωπεί τη Βουλγαρία.

Η πρώτη Eurovision που θυμάται είναι όταν κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου. «Ζητωκραυγάζαμε όλοι. Με ενέπνευσε το ότι ήθελα να τραγουδήσω κι εγώ πολύ σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει όντως».

Έναν νέο καλλιτέχνη θα τον συμβούλευε να μην τα παρατήσει ποτέ, να συνεχίσει να ακολουθεί το πάθος του και να κάνει υπομονή.

Αγαπημένο του Πόκεμον είναι ο Jigglypuff.

Ως προς το πώς προέκυψε η ιδέα του videogame ο Ακύλας δήλωσε ότι το κομμάτι το ζητούσε από μόνο του.

Αν δεν τραγουδούσε θα ήθελε να ασχολείται με την υποκριτική. «Τώρα κάνω και αυτό. Θα ήθελα και να ζωγραφίζω, αλλά έχω δύο αριστερά χέρια».

Οι στίχοι στο Ferto γεννήθηκαν από την προσωπική του ζωή και τα απωθημένα που είχε.