Ακυρώθηκε αφιέρωμα στον «λάτρη του Χίτλερ» Τζον Γκαλιάνο από το Met Gala - Το ξέσπασμα που δεν ξεχνιέται

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν, ανακοινώθηκε πως ακυρώνεται η έκθεση, που συνδέεται με το Met Gala, για τον αμφιλεγόμενο Βρετανό σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης των ΗΠΑ.

Το μουσείο, με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε πως μπαίνει τέλος στο σχέδιο της τέως επικεφαλής της Vogue, Άννα Γουίντουρ, για έκθεση για τον Γκαλιάνο.

Ο σχεδιαστής είχε απολυθεί από τον οίκο Dior το 2021, μετά την κυκλοφορία βίντεο όπου εικονιζόταν να εξαπολύει ρατσιστικές επιθέσεις. Μεταξύ άλλων, είχε ακουστεί να λέει πως «Αγαπάω τον Χίτλερ» αλλά και να κάνει αντισημιτικές δηλώσεις.

Το Met Gala αναμένεται να λάβει χώρα στις αρχές του επόμενου Μαΐου και θα συμπέσει με το Γιομ Ασοά, ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος.

«Μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους, αποφάσισα, με μεγάλη μου λύπη, ότι είναι καλύτερο η έκθεση να μην πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή» έγραψε ο Γκαλιάνο σε δήλωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα (31/08).

«Παραμένω πλήρως υπεύθυνος για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια μου στο παρελθόν, ιδιαίτερα για τον πόνο που προκάλεσα στις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες, και εξακολουθώ να λυπάμαι βαθιά» επεσήμανε.

Ο Γκαλιάνο επεσήμανε πως δεν θέλησε η συζήτηση γύρω από τ΄όνομά του «να θέσει σε δύσκολη θέση το Μητροπολιτικό Μουσείο ή να αποσπάσει την προσοχή από το αξιοσημείωτο έργο του Ινστιτούτου Κοστουμιών».

Ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Met, από πλευράς του, σημείωσε πως αντιλαμβάνεται «τον πόνο και την ανησυχία που έχει προκαλέσει αυτή η έκθεση».

«Μετά από εκτενή συζήτηση, υποστηρίζω την απόφαση να μην προχωρήσει» εξήγησε.

Η Γουίντουρ, η οποία είναι επίσης επικεφαλής περιεχομένου στην Condé Nast και ηγείται της οργάνωσης του Met Gala από το 1995, δήλωσε ότι η απόφαση του Γκαλιάνο να αποσυρθεί από την έκθεση ήταν «πολύ θαρραλέα και αποτελεί μέτρο για το ποιος είναι».