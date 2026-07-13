Η Έλενα Παπαρίζου ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδεία την περασμένη Πέμπτη με μια sold out εμφάνιση στο Φεστιβάλ Αμαρουσίου, ενώ ακολούθησε άλλη μία εμφάνιση στα Χανιά στο Onar All Day Fest όπου και πάλι το κοινό της επεφύλασσε θερμή υποδοχή.

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Εκτός από το ολοκαίνουριο τραγούδι της «Αλήθεια Τώρα;», το οποίο παρουσίασε στα MAD VMA 2026, κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου και έγινε αμέσως viral, η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια από τα '80s μέχρι σήμερα και φυσικά, δικές της μεγάλες επιτυχίες, όπως το Υπάρχει Λόγος, αλλά και από την εποχή των Antique.

Μέσω stories στο Instagram η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα και αποσπάσματα από την εμφάνισή της στα Χανιά χθες (12/7) και δεν μπορούμε να μη σταθούμε ιδιαίτερα σε ένα συγκεκριμένο:

Στο βίντεο όπου τη βλέπουμε να ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία των Antique, Die For You, με την οποία το συγκρότημα χάρισε στην Ελλάδα την 3η θέση στη Eurovision 2001, μία από τις καλύτερες θέσεις που έχουμε κερδίσει ως χώρα στα χρονικά του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως βλέποντάς το είναι σαν να γυρνάμε τον χρόνο πίσω και να πηγαίνουμε 25 χρόνια πριν χάρη στο ανανεωμένο look που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία δείχνει να είναι στα καλύτερά της και πολύ μας αρέσει.

Και προφανώς, δεν αρέσει μόνο σε εμάς, αφού μια ματιά να ρίξει κανείς στα posts της στα social media, αλλά και στο βίντεο με την εμφάνισή της με το «Αλήθεια Τώρα;» στα MAD VMA, τα κολακευτικά σχόλια έχουν πέσει «βροχή» με πολλούς να γράφουν ακριβώς αυτό, ότι τους θυμίζει την Έλενα στα πολύ πρώτα της βήματα στη μουσική την περίοδο των Antique.

Πηγή βίντεο: @helenapaparizouofficial - Instagram