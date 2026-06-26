Σε μια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή, το φλερτ, αλλά και το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, προχώρησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η γνωστή influencer, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως εξήγησε η ίδια, στο παρελθόν είχε την αίσθηση πως η εικόνα της λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους άντρες, δημιουργώντας τους έναν άτυπο φόβο. Ωστόσο, τα δεδομένα πλέον έχουν αντιστραφεί:

«Νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχω ξεκλειδώσει και εγώ και αυτό το προβάλλω. Αυτό που είμαστε μέσα μας το ακτινοβολούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως πλέον δέχεται έντονο και πιο απελευθερωμένο φλερτ.

Αναφορικά με το αιώνιο δίλημμα της εποχής ανάμεσα στην παραδοσιακή προσέγγιση και τα social media, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks ξεκαθάρισε πως παραμένει οπαδός της δια ζώσης επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο την «ασφάλεια» που προσφέρει σε πολλούς το πληκτρολόγιο, καθώς —όπως είπε— βοηθά τον άλλον να πει αυτό που θέλει με μεγαλύτερη άνεση.

Η πιο αποκαλυπτική της ατάκα, ωστόσο, ήρθε όταν η συζήτηση έφτασε στο κεφάλαιο του γάμου. Έχοντας βιώσει την εμπειρία του έγγαμου βίου σε πολύ νεαρή ηλικία, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίστηκε απόλυτα θετική στο να το τολμήσει ξανά στο μέλλον: «Εννοείται πως θα έκανα έναν δεύτερο γάμο, γιατί τον πρώτο τον έκανα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 24 μου, οπότε νομίζω ότι έχω χρόνο. Γενικά δεν υπάρχει ηλικία στον γάμο και τον έρωτα», κατέληξε με ειλικρίνεια.