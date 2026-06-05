Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Όταν σε παίρνει η πεθερά για κουρτινόξυλα, είσαι παντρεμένος» – Η ζωή του με την Εύα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, παραχωρώντας μια συνέντευξη γεμάτη αυθεντικότητα, χιούμορ. Ο δημοφιλής stand-up comedian άνοιξε την καρδιά του για τη μακροχρόνια σχέση του με τη γλύπτρια Ευαγγελία Καρύδη, με την οποία μετρά ήδη 13 χρόνια κοινής πορείας.

Αν και το ζευγάρι δεν έχει ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, η καθημερινότητά τους θυμίζει μια απόλυτα δεμένη οικογένεια. Ο κωμικός, με το γνώριμο, ανατρεπτικό του ύφος, εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται τη συντροφικότητα:

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Ο γάμος δεν είναι άνευ νοήματος. Τα πάντα είναι σύμβαση ενός ζευγαριού, δεν υπάρχει αξίωμα για εμένα στην ανθρώπινη σχέση. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση.

Είναι γλύπτρια η σύντροφός μου. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο, αυτή είναι η άποψή μου. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε».

Η συζήτηση δεν άργησε να περάσει στα social media και τη διαχείριση των αρνητικών σχολίων. Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, η αγαπημένη του επηρεάζεται συχνά περισσότερο από τον ίδιο, μπαίνοντας σε ρόλο... προστάτη:

«Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Το φέρει βαρέως. Είναι έξαλλη. Της εξηγώ ότι δεν βρίζουν εμένα, αλλά έναν σαν εμένα που είναι σε αυτή τη θέση».

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος δεν δίστασε να παραδεχτεί με απόλυτη ειλικρίνεια πως δεν αφήνει πάντα τις προκλήσεις να πέσουν κάτω, επιλέγοντας μερικές φορές την αντιπαράθεση:

«Τσακώνομαι με ανθρώπους που μου γράφουν αρνητικά σχόλια στα social media. Ο κόσμος δεν είναι καλά, αλλά ούτε εγώ. Θα πέσω στο επίπεδο και θα σηκωθώ ξανά, είμαι άνθρωπος, εκφράζομαι».

Κλείνοντας, ο αγαπημένος κωμικός έκανε μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στο Περιστέρι, μιλώντας για τις ρίζες του και την ιδιαίτερη δυναμική της οικογένειάς του, όπου το χιούμορ είχε πάντα τον πρώτο λόγο χάρη στον παππού του.

«Μεγάλωσα στο Περιστέρι. Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος και μετά ιερέας. Το χιούμορ υπήρχε στην οικογένεια, ο παππούς έκανε πολλά αστεία.

Θεωρώ ότι η οικογένειά μου είναι χαρούμενη με τη διαδρομή μου, υπάρχει αποδοχή, χαρά, αλλά είμαστε σκληροί. Η οικογένειά μου δεν αγκαλιάζει και δεν λέει πολύ ωραία λόγια.

Προχωράει η ζωή. Νομίζω, ότι έχει να κάνει με το στοιχείο της επαρχίας και την ισορροπία να μην αδικηθούν τα υπόλοιπα παιδιά».