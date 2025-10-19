«Αλλάζω κανάλι»: 6+1 Έλληνες ηθοποιοί που δεν θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους να παίζει

Μπορεί οι τηλεθεατές να μη χορταίνουν να τους βλέπουν ξανά και ξανά σε σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεόραση και παίζονται σε επανάληψη μέχρι σήμερα, όμως, δεν είναι λίγοι οι ηθοποιοί που έχουν παραδεχτεί σε συνεντεύξεις τους πως δεν θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους ή το πολύ να τον δουν μία φορά και αυτή... για να του ασκήσουν κριτική.

Ακόμα και ηθοποιοί, όπως η Λυδία Κονιόρδου, η οποία είχε δηλώσει ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ηθοποιών, είχε εξηγήσει πως «πάντα η κρυάδα είναι μεγάλη όταν βλέπεις τον εαυτό σου γιατί βλέπεις τα ελαττώματα και λες τόσο χάλια παίζω; Αλλά αυτό μου κάνει καλό γιατί διορθώνομαι».

Στη συνέχεια λοιπόν θα δούμε έξι συν έναν ηθοποιούς που έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους, εξηγώντας τον λόγο για αυτό, με μερικούς, μάλιστα, να λένε πως αλλάζουν κανάλι αν πέσουν πάνω σε κάποια σειρά τους.

Μαρία Καβογιάννη

Μπορεί να μας έχει κάνει να γελάσουμε άπειρες φορές μέσα από τους κωμικούς ρόλους που έχει παίξει στην τηλεόραση, όμως η Μαρία Καβογιάννη έχει εξομολογηθεί παλαιότερα στο Στούντιο 4 ότι εκείνη δε γελάει καθόλου.

«Δεν γελάω με μένα, απλώς με παρατηρώ, λίγο τρομάζω καμία φορά. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις τον εαυτό σου. Περισσότερο κρίνουμε τον εαυτό μας όταν τον βλέπουμε, βλέπουμε κυρίως τα στραβά», είχε πει χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Ρένια Λουϊζίδου

Σε συνέντευξή της στο Happy Day την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στην κωμική σειρά του Alpha, «Φόνοι στο Καμπαναριό», η Ρένια Λουιζίδου είχε εξομολογηθεί στη Σταματίνα Τσιμτσιλή πως ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να κάτσει να δει τον εαυτό της και αλλάζει κανάλι, εξηγώντας τον λόγο.

«Όλα μου φαίνονται ότι θα μπορούσα να τα είχα κάνει καλύτερα. Βλέπω πάντα αυτά που έχω κάνει μία φορά για να έχω μια αίσθηση, αλλά μου είναι αδύνατον να δω τον εαυτό μου σαν κανονικός θεατής και να διασκεδάσω όπως θα έβλεπα κάτι άλλο. Όταν βλέπω τον εαυτό μου, θα αλλάξω κανάλι», είχε εξηγήσει η αγαπημένη ηθοποιός.

Χάρης Ρώμας

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά πριν από αρκετά χρόνια ο Χάρης Ρώμας είχε δηλώσει πως δεν βλέπει τις σειρές του. Ο λόγος δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση.

«Εκνευρίζομαι γιατί βλέπω συνέχεια λάθη και πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλιώς», είχε πει ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος.

Τζόυς Ευείδη

Ούτε όμως στην Τζόυς Ευείδη αρέσει να βλέπει τον εαυτό της για τον ίδιο λόγο, δηλαδή και εκείνη εντοπίζει πολλά λάθη.

«Είναι σαν εκείνη τη στιγμή που λένε ότι λίγο πριν πεθάνεις βλέπεις όλη σου τη ζωή να περνάει μπροστά σου. Με βλέπω από μικρή στο Ρετιρέ, μετά λίγο πιο μεγάλη στους Μεν και Δεν, μετά λίγο πιο μεγάλη στο Καρέ της Ντάμας.

Όποτε βλέπω τον εαυτό μου βρίσκω πάρα πολλά λάθη και συνήθως δεν μου αρέσω», είχε παραδεχτεί η Τζόυς Ευείδη το καλοκαίρι στην εκπομπή του Open «Καλοκαιρινό Ραντεβού» (περίπου στο 0:20 του παρακάτω βίντεο).

Μαριάννα Τουμασάτου

Η Μαριάννα Τουμασάτου είχε αναφέρει στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ότι μπορεί να δει τον εαυτό της μέχρι... μία φορά στις σειρές που παίζει ή και καμία.

«Δεν μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου σε φωτογραφίες ούτε να δω πάνω από μία φορά σίριαλ στο οποίο παίζω.

Είναι κάποια επεισόδια από διάφορες σειρές που έχω παίξει, τα οποία δεν τα έχω δει. Αν δεν τα δω την ώρα που παίζει η σειρά, είναι δύσκολο να τα βάλω να τα δω», είχε παραδεχτεί η Μαριάννα Τουμασάτου.

Σπύρος Παπαδόπουλος

Πριν από μερικά χρόνια ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Αυτός και ο Άλλος», είχε εξομολογηθεί πως έχει δει λίγα επεισόδια των Απαράδεκτων και αυτά επειδή τον φωνάζει η Δήμητρα Παπαδοπούλου σπίτι της και τον βάζει να τα δει, μιας και στον ίδιο δεν του αρέσει ούτε να βλέπει ούτε να ακούει τον εαυτό του.

«Δεν είχα δει ούτε ένα επεισόδιο. Τώρα πια έχω δει. Με βάζει η Δημητρούλα να βλέπω. Δεν έχω δει ποτέ τον εαυτό μου, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει να με βλέπω. Το ζούσα από μέσα και δεν ήθελα να το δω.

Γενικά δεν μου αρέσει να με βλέπω ούτε να με ακούω. Δεν μου πολυαρέσω στον τρόπο που παίζω», είχε πει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Ελένη Ράντου

Αφήσαμε τελευταία την αγαπημένη Ελένη Ράντου, η οποία είχε δηλώσει πριν μερικά χρόνια πως δεν αντέχει να δει τον εαυτό της στο Κωνσταντίνου και Ελένης για πάνω από 2 δευτερόλεπτα και αυτό λόγω των συνεχών επαναλήψεων της σειράς στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1.

«Επειδή έχω εκτεθεί πάρα πολύ με τις επαναλήψεις και ειδικά μιας σειράς που παίζεται 20 χρόνια κάθε μεσημέρι, το "Κωνσταντίνου και Ελένης", έπαθα ένα σοκ, μια απώθηση. Όταν πέφτω πάνω, σε δύο δευτερόλεπτα αλλάζω κανάλι», είχε αναφέρει η αγαπημένη ηθοποιός στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Αυτός και ο άλλος».

Πάντως, σε πιο πρόσφατη συνέντευξή της η ίδια είχε πει ότι πλέον το βλέπει «πιο άνετα».