Από τα Εγκλήματα στο Κάτω Παρτάλι όλες οι σειρές του Λευτέρη Παπαπέτρου: Ψήφισε την καλύτερη

Η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» του Star είναι από τις σειρές που ξεχώρισαν φέτος από το πρώτο κιόλας επεισόδιό τους και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι αφού φέρουν την υπογραφή του Λευτέρη Παπαπέτρου, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Θοδωρής Πετρόπουλος.

Πρόκειται για τον σεναριογράφο που μας έχει χαρίσει στο παρελθόν - μεταξύ άλλων - τα Εγκλήματα, το Είσαι το Ταίρι Μου, το Κάτω Παρτάλι και την αγαπημένη Ντόλτσε Βίτα μαζί με τον Αλέξανδρο Ρήγα.

Στα «Φαντάσματα» ο Λευτέρης Παπαπέτρου έχει αναλάβει τη διασκευή και την προσαρμογή του σεναρίου για την ελληνική τηλεόραση, αφού ουσιαστικά πρόκειται για τη βρετανική σειρά «Ghosts», παραγωγής BBC που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ας θυμηθούμε όμως τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει υπογράψει ο «μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας» - όπως τον αποκαλούν - ξεκινώντας από την καλύτερη και ίσως πιο πρωτοποριακή όλων, τα «Εγκλήματα» του ΑΝΤ1.

Εγκλήματα

Ίσως η πιο ανατρεπτική μαύρη κωμωδία που έχει παίξει μέχρι στιγμής στην ελληνική τηλεόραση και σίγουρα πολύ μπροστά από την εποχή της, δηλαδή τα τέλη των ‘90s όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Μπορεί στην αρχή η τηλεθέαση να ήταν χαμηλή και να κινδύνεψε να κοπεί, όμως, γρήγορα βρήκε (ευτυχώς για εμάς) το κοινό της και από κει και πέρα απογειώθηκε, κάνοντας ρεκόρ τηλεθέασης.

Όλοι οι ήρωες ένας και ένας με τους ηθοποιούς να κεντάνε στους ρόλους τους με την «αμαρτωλή» Κορίνα (Ασπασία Καβογιάννη) και την «πιο γλυκιά κακιά της TV» Σωσώ να κλέβουν την παράσταση ιδιαίτερα όσο κυλούσαν τα επεισόδια.

Το σίγουρο είναι ότι τα «Εγκλήματα» μας προσέφεραν γέλιο όπως καμία άλλη ελληνική κωμική σειρά μέχρι εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό και κερδίζουν δικαιωματικά την πρώτη θέση μεταξύ όλων των σειρών του Λευτέρη Παπαπέτρου, με το χιούμορ τους να είναι - 27 χρόνια μετά - τελείως σημερινό.

Ντόλτσε Βίτα

Η θρυλική σειρά του Mega - 30 χρόνια μετά την Α' προβολή της - εξακολουθεί να σκορπά γέλιο χάρη στις έξυπνες ατάκες και τις μοναδικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της, κάτι που αποδεικνύεται και από τις τηλεθεάσεις κάθε φορά που παίζει σε επανάληψη και ας έχουμε χάσει το μέτρημα.

Έχοντας δε ως κεντρικό άξονα τον «παράνομο» έρωτα της ώριμης Χριστίνας με τον (αρχικά) γαμπρό της Αντώνη, η σειρά έδινε και την κατάλληλη δόση ρομάντζου και όλο δοσμένο με γερές δόσεις γέλιου, ο καλύτερος συνδυασμός.

Η αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου ως Χριστίνα που φοβόταν και τη σκιά της σε ό,τι είχε να κάνει με την κρυφή σχέση της με τον Αντώνη (Θανάση Ευθυμιάδη), το είδωλο Σάσα (Κατιάνα Μπαλανίκα) που μίλησε ανοιχτά για το σεξ πολύ πριν τη Σαμάνθα του Sex and the City, η Μπουμπουλίνα (Μαρία Φωκά) που δε χάριζε καλή κουβέντα σε κανέναν, η καλόκαρδη πλην «κρυφή πληγή» Ασπασία (Μαρία Καβογιάννη) «απογείωσαν» τη σειρά, την οποία μπορείς να βλέπεις ξανά και ξανά και να σου φτιάχνει τη διάθεση.

Είσαι το Ταίρι Μου

Η σειρά που χάρισε απλόχερα γέλιο και ταυτόχρονα κατέρριψε αρκετά στερεότυπα γύρω από τις σχέσεις και την ομορφιά που ίσχυαν τότε τόσο στην τηλεόραση όσο και στην κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα είχαμε δει ως τηλεθεατές μέχρι εκείνη τη στιγμή, μία γυναίκα που δεν είχε αναλογίες μοντέλου, όπως η Στέλλα (Βίκυ Σταυροπούλου), δεν θα μπορούσε να είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς ούτε να καταλήξει με τον γυμνασμένο Σωτήρη (Αλέξη Γεωργούλη), όπως ήταν «αδιανόητο» για μια γυναίκα σαν τη Βίκυ (Κατερίνα Λέχου) να μην παντρευτεί τον Νίκο (Αλέκο Συσσοβίτη), όπως και να «χάσει» τον Γρηγόρη (Βασίλη Χαραλαμπόπουλο).

Και όμως το «Είσαι το Ταίρι Μου» έκανε την ανατροπή, πέρασε τα μηνύματά του στις αρχές των '00s για ένα θέμα που είναι πιο σημερινό από ποτέ και αφορά την εμφάνιση ενός ατόμου και τις προκαταλήψεις που πάνε πακέτο με αυτή.

Σε συνδυασμό δε με τις ξεκαρδιστικές ατάκες και το καστ του, από το οποίο ξεχώρισε αμέσως και η «βιτριολική» Αννέτα (Δάφνη Λαμπρόγιαννη) εξακολουθείς σχεδόν 25 χρόνια μετά να θες να το βλέπεις ξανά και ξανά και να γελάς. Δεν είναι τυχαίο που παίζει συχνά σε επανάληψη.

Κάτω Παρτάλι

Όταν το 2014 ξεκίνησε το «Κάτω Παρτάλι» ως «η νέα σειρά του Mega σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου» ο οποίος είχε στο ενεργητικό του τα «Ντόλτσε Βίτα», «Εγκλήματα» και «Είσαι το Ταίρι Μου», ήταν αναμενόμενο οι προσδοκίες όλων να είναι μεγάλες.

Μάλιστα, ήρθε σε μια περίοδο που λόγω κρίσης οι ελληνικές σειρές αγνοούνταν για μεγάλο διάστημα από το πρόγραμμα των σταθμών οπότε και αυτό ήταν ένα ακόμα δέλεαρ για να δουν οι τηλεθεατές το πρώτο επεισόδιο που σημείωσε ποσοστό 48,7%.

Τα νούμερα τηλεθέασης χτυπούσαν «κόκκινο» κάθε εβδομάδα φτάνοντας και το 53,4%, κάτι που δεν μας προκαλεί απορία αφού ήδη από το πρώτο επεισόδιο ο σεναριογράφος είχε φροντίσει να δημιουργήσει ένα μυστήριο και ακόμα περισσότερο απορία για το πού θα το πάει.

Από τη μια στιγμή στην άλλη, οι πρωτευουσιάνοι και καλομαθημένοι Κωνσταντίνος (Γιάννης Τσιμιτσέλης), Βίβιαν - η Νάντια Κοντογεώργη αναμφίβολα έκλεβε την παράσταση - και Μανώλης (Μίνως Θεοχάρης) μετακομίζουν σε ένα χωριό πολύ διαφορετικό από τα άλλα και με κατοίκους που κρύβουν όλοι τα μυστικά τους, χώρια που δεν τους έλεγες και ιδιαίτερα φιλικούς.

Ένα αρνητικό είναι ότι το «Κάτω Παρτάλι» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε τότε το Mega και ενώ υπήρχε πρόθεση για τρίτη σεζόν, αυτή τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Στο Καλό, Γλυκιά μου Συμπεθέρα

Έναν χρόνο μετά το «Κάτω Παρτάλι», έρχεται στον ΑΝΤ1 η σειρά «Στο Καλό, Γλυκιά μου Συμπεθέρα» με πρωταγωνιστές - μεταξύ άλλων - τη Μαρία Καβογιάννη, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Οι προσδοκίες του σταθμού ήταν να επαναληφθεί μία ακόμα μεγάλη επιτυχία στα χνάρια των παλαιότερων και δικών του «Εγκλημάτων» με τη σειρά να διαδραματίζεται την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015, θέμα που ήταν επίκαιρο, πολλά υποσχόμενο και με... ζουμί, ειδικά τη σεζόν προβολής της σειράς, δηλαδή 2016-2017.

Αν και η σειρά ξεκίνησε δυναμικά με πρωτιά στην τηλεθέαση, στην πορεία το ενδιαφέρον του κοινού φάνηκε να χάνεται σιγά σιγά με τα ποσοστά να μειώνονται βδομάδα με τη βδομάδα και τελικά να πέφτουν τίτλοι τέλους στα 12 επεισόδια.

Όπως και να έχει, οι κόντρες μεταξύ των συμπέθερων ήταν ένα από τα στοιχεία της σειράς που προσέφεραν γέλιο στον τηλεθεατή, ενώ το να βλέπουμε τους Καβογιάννη - Χατζηπαναγιώτη - μετά τα «Εγκλήματα» όπου ήταν αδέρφια - αυτή τη φορά ως ζευγάρι παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πάτερ Ημών

Συγκριτικά με όλες τις παραπάνω σειρές, το Πάτερ Ημών είναι η πιο «αθώα» και λόγω του περιεχομένου της, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν χάρισε άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές τόσο στην Α' προβολή της όσο και στις αρκετές επαναλήψεις της μέχρι και σήμερα.

Όταν η σύζυγός του τον εγκαταλείπει, ο Κώστας (Κώστας Καρράς) μεγαλώνει πλέον μόνος του τις δύο ανήλικες κόρες του με τη σειρά - πέρα από τις κωμικές της στιγμές - να περνάει μηνύματα για ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα, όπως αυτό του χωρισμού ενός ζευγαριού με μικρά παιδιά.

Στα μεγάλα ατού του «Πάτερ Ημών» ήταν η κουτσομπόλα - φωνακλού γειτόνισσα, κυρία Κόλλια (Τζέσυ Παπουτσή) που ξεκάθαρα έκλεβε την παράσταση, ενώ δεν μπορούμε να μη σταθούμε και στην παρουσία της Ελένης Μενεγάκη ως συνεργάτιδας του Κώστα, σε μια περίοδο που η παρουσιάστρια έκανε τα πρώτα της βήματα στον ΑΝΤ1, λίγο πριν αναλάβει την παρουσίαση του «Πρωινού Καφέ».

Να σημειωθεί ότι στους τίτλους της σειράς ο Λευτέρης Παπαπέτρου αναφέρεται με το ψευδώνυμο Πέτρος Θεοδώρου.

Από το «Πάτερ Ημών» και την «Ντόλτσε Βίτα» που είχε γράψει μαζί με τον Αλέξανδρο Ρήγα, τα «Εγκλήματα», το «Είσαι το Ταίρι Μου», μέχρι το «Κάτω Παρτάλι» και το «Στο Καλό, Γλυκιά μου Συμπεθέρα;», εσύ ποια θεωρείς την καλύτερη σειρά από όλες όσες μας έχει χαρίσει ο Λευτέρης Παπαπέτρου;

