Άννα Βίσση: Τα εξτρά 20.000 εισιτήρια που θα διατεθούν και η δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ που έρχεται

Ιστορικό ρεκόρ για την Άννα Βίσση, η οποία μέσα σε 22,5 ώρες από τη στιγμή που ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, πούλησε 70.000 εισιτήρια και πλέον υπάρχει διαθεσιμότητα μόνο στις πολύ ακριβές θέσεις.

Σύφωνα με το Πρωινό, θα διατεθούν ακόμα 20.000 εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία, αγγίζοντας έτσι συνολικά τους 90.000 θεατές και τα ανώτατα όρια του ΟΑΚΑ, ενώ ταυτόχρονα, καταρρίπτονται έτσι ρεκόρ που έχουν σημειώσει ξένοι καλλιτέχνες - όπως οι U2 - που έχουν κάνει στο παρελθόν συναυλίες στο ΟΑΚΑ.

Τα λίγα εισιτήρια που αναμένεται να διατεθούν επιπλέον θα προέρχονται από τις πολύ οικονομικές θέσεις.

Όπως ανέφερε ακόμα η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και δεύτερη συναυλία, ενώ έχει αποφασιστεί να δοθεί το ποσό των 500.000 ευρώ για έναν guest καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο όνομα της διεθνούς σκηνής, ώστε να εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ για 15 λεπτά.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων για την αρένα ξεκινούσαν από 31,80 και έφταναν τα 63,60 ευρώ, ενώ για τις θέσεις καθημένων ξεκινούσαν από 21,20 και άγγιζαν τα 318 ευρώ, ενώ υπάρχει και η επιλογή της diamond ultimate experience στα 477 ευρώ με την τιμή να περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.