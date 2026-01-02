Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε

Τα βράδια των γιορτών στο Mega έχουν έντονο άρωμα κωμωδίας με τα επεισόδια του Παρά Πέντε να παίζουν back to back και από την ερχόμενη Δευτέρα (5/1) μία ακόμα αγαπημένη κωμική σειρά, από τα τέλη των '90s αυτή τη φορά, έρχεται να προστεθεί στην prime time ζώνη του σταθμού: το Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα.

Διαβάστε επίσης - Eπική Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Όταν η Κορομηλά πνιγόταν στα μπαλόνια και ο Σχοινάς έκανε πρόταση γάμου στη Γαρμπή

Πρόκειται για τη σειρά που απογείωσε τη δημοτικότητα της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία μπορεί να είχε κάνει νωρίτερα guest σε αρκετές σειρές και να είχε ήδη παίξει έναν μεγάλο ρόλο στη σειρά «Είμαστε στον Αέρα», όμως, μέσα από το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, όπως και οι υπόλοιποι τρεις πρωταγωνιστές: Ρένος Χαραλαμπίδης, Κλέων Γρηγοριάδης και η αξέχαστη Ελευθερία Βιδάκη.

Δύο εντελώς διαφορετικά ζευγάρια μένουν στο ίδιο κτίριο και μπλέκονται με τρόπου που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέχρι τότε στην ελληνική τηλεόραση, με αποτέλεσμα αρκετές ξεκαρδιστικές ατάκες και καταστάσεις.

Από αυτή τη Δευτέρα και κάθε βράδυ στις 23.10 οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την ιστορία από την αρχή ή να θυμηθούν τι «τρέχει» τον Θανάση, τον Μάνο, τη Γωγώ και την Ελένη αφού η σειρά δεν παίζεται συχνά σε επανάληψη από το Mega.

Διαβάστε επίσης - Ποια Βίσση και ποια Βανδή; 5 μεγάλες κόντρες που μας χώρισαν στα δύο και μάλλον δεν υπήρχαν

Παρά τη μεγάλη της επιτυχία όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική σεζόν 1999-2000, στα χρόνια που ακολούθησαν το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» δεν παίχτηκε τόσες πολλές φορές σε επανάληψη, όπως άλλες αγαπημένες σειρές του σταθμού που τις βλέπουμε μία ή και δύο φορές τον χρόνο.

Δεδομένου ότι αυτή τη φορά θα παίζει και στην prime time ζώνη καθημερινά με διπλά επεισόδια back to back, κάτι μας λέει ότι δεν θα αργήσουμε να τη δούμε να trendάρει στο X και να υπάρχουν τηλεθεατές που τώρα θα την ανακαλύψουν.

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει άλλωστε και το καλοκαίρι με τις αγαπημένες και πολυπαιγμένες «Σαββατογεννημένες», οι οποίες μετά από χρόνια παίχτηκαν γιασ πρώτη φορά πάλι στην prime time και διαβάζοντας τα tweets, διαπίστωνε καθημερινά κανείς ότι κάποιοι τηλεθεατές τώρα τις έβλεπαν για πρώτη φορά.

Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα: από Δευτέρα 5/1 και κάθε βράδυ στις 23.10 στο Mega

Η υπόθεση και οι συντελεστές της σειράς

Δύο ζευγάρια τελείως διαφορετικά μεταξύ τους μένουν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα. Ο Θανάσης διατηρεί μαγαζί-βιτρίνα με κινητά. Πίσω από αυτό έχει στήσει βιοτεχνία με παράνομα CD. Η γυναίκα του, Γωγώ, φιλοδοξεί να γίνει λαϊκή τραγουδίστρια.

Ο Μάνος είναι ζωγράφος χωρίς κανένα αναγνωρισμένο ταλέντο και παντρεμένος με την Ελένη που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιολογίας. Με τα δύο αυτά ζευγάρια, όμως, κάτι τρέχει.

Τα δύο ζευγάρια ανήκουν σε κόσμους τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους, που συγκρούονται διαρκώς με κωμικά αποτελέσματα…Ο Θανάσης με τη Γωγώ ή μήπως η Γωγώ με τον Μάνο; Ο Μάνος με την Ελένη ή η Ελένη με τον Θανάση;

Πρωταγωνιστούν: Κλέων Γρηγοριάδης, Ρένος Χαραλαμπίδης, Ελευθερία Βιδάκη, Δήμητρα Ματσούκα

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Βασίλης Νεμέας