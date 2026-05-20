Αντελίνα για Χάρη Βαρθακούρη: «Ζηλευόμαστε, ψάχνω και κινητό - Τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «AnesΤea The Podcast» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, χωρίς να κρύψει πως του κάνει σκηνές ζήλιας, ενώ αποκάλυψε και ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή που του είχε κάνει.

«Το αγαπημένο μου πράγμα στον Χάρη είναι η τεράστια σιγουριά που μου δίνει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω πάντα ότι είναι εκεί για εμένα. Πάντα.

Ενώ έχω πει ότι ζηλευόμαστε, και δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα το κρίνουν. Πείτε το τοξικό, ζηλευόμαστε. Ψάχνω και κινητό, εννοείται. Ξέρεις τι γίνεται; Βγήκαν αυτά τα κινητά με χίλιους κωδικούς και δεν είναι εύκολο, παλιά ήταν πιο εύκολο», είπε αρχικά η Αντελίνα Βαρθακούρη (περίπου στο 42ο λεπτό του παρακάτω βίντεο).

«Εγώ το λέω ότι θα ζηλέψω, όχι τρέλες, μην φανταστείς. Μην μου το παίζουν όλοι ότι καμία και ποτέ και κανείς... Αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι σε μία σχέση. Μετά από 17 χρόνια;», αναρωτήθηκε η ίδια.

«Η πιο αξιοσημείωτη ζήλια που έχω κάνει είναι, ότι τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι. Παλιά. Πάντα αξίζει τον κόπο, ό,τι τρέλα κάνουμε, τα θυμόμαστε και γελάμε.

Να σου πω κάτι; Μου αρέσει να είμαι με έναν άνθρωπο που το στομάχι μου γαργαλιέται.

Το χειρότερο χαρακτηριστικό του Χάρη είναι η τεράστια ειλικρίνειά του που το στόμα του λέει τα πάντα, δεν κρύβει τίποτα», κατέληξε η Αντελίνα Βαρθακούρη.