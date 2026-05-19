Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έκανε καλό ή κακό στην εικόνα μου; - Δεν την χάρηκα την επιτυχία»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και σήμερα (19/5) στο Buongiorno προβλήθηκε ένα απόσπασμα όπου τη βλέπουμε να μιλάει για την εποχή που συμμετείχε με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη στο παιχνίδι του Star, Globetrotters, εξηγώντας για ποιον λόγο δεν χάρηκε την τότε επιτυχία.

«Ενώ το Globetrotters πήρε πάρα πολύ καλά, η τηλεόραση το έκανε λίγο γραφικό. Ο κόσμος που το έκρινε, προσπαθούσε να το βγάλει λίγο γραφικό. Ότι "τι μας έδειξε τώρα αυτή; Βγήκε και τσακωνόταν με τον άνδρα της. Τι είναι αυτό;". Οπότε εκεί άρχισα και εγώ να χάνω την ισορροπία μου.

Να λέω "τι συμβαίνει ακριβώς; Τελικά μου έκανε καλό ή κακό στην εικόνα μου;". Άρχισα να μην είμαι σίγουρη. Δεν την χάρηκα την επιτυχία», εξομολογήθηκε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Είχα στοχοποιηθεί από μια Αντελίνα... Ο κόσμος της τηλεόρασης έβλεπε την Αντελίνα που τσακωνόταν με τον άνδρα της στο Globetrotters», πρόσθεσε η ίδια στη συνέχεια.