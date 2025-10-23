Το αντίο της Καλομοίρας στον Διονύση Σαββόπουλο: «Πάντα με στήριζε με καλοσύνη και αγάπη»

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου και πολλοί διάσημοι έχουν σπεύσει από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η δυσάρεστη είδηση να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδοποιό και μέσα από κάποια ανάρτηση στα social media.

Μεταξύ αυτών και η Καλομοίρα, η οποία το καλοκαίρι του 2004 - σε ηλικία τότε 19 ετών - είχε εμφανιστεί στη σκηνή του Ηρωδείου σε συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου για τα 40 χρόνια μουσικής πορείας, ερμηνεύοντας το "Happy Birthday, Mister President".

«Στεναχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα και άγγιξε τις καρδιές όλων μας με τη μουσική του.

Θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη τις δύο φορές που τραγούδησα μαζί του στο Ηρώδειο - στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Πάντα με στήριζε με καλοσύνη και αγάπη, και έχω τεράστιο σεβασμό για εκείνον και τη γυναίκα του, την κυρία Άσπα. Αιωνία του η μνήμη», έγραψε η Καλομοίρα.

Στη συνέχεια έγραψε τη λεζάντα και στα αγγλικά: «I was deeply saddened to hear about the passing of Dionysis Savvopoulos. He was a true legend - an artist who gave so much to Greece and inspired generations through his words, his music, and his soul.

I will always be grateful for the incredible honor of singing with him twice at the Odeon of Herodes Atticus - moments I will never forget. He always supported me with kindness and warmth, and I have the deepest respect for him and his wonderful wife, Mrs. Aspa. May his memory be eternal».