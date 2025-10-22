Διονύσης Σαββόπουλος: Η μοναδική εμφάνιση στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

Μπορεί ο Διονύσης Σαββόπουλος να έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) αλλά έχει αφήσει πλούσιο έργο - παρακαταθήκη και αξέχαστες στιγμές επάνω στη σκηνή με μία από τις πιο ξεχωριστές να είναι η εμφάνισή του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας στις 29 Αυγούστου του 2004.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανέβηκε στη σκηνή προς το τέλος της εκδήλωσης, πλαισιωμένος από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, δίνοντας τον ρυθμό και ταξιδεύοντας τα εμβληματικά «Ας Κρατήσουν Οι Χοροί», «Καραγκιόζης» και όχι μόνο σε ολόκληρο τον κόσμο αφού την τελετή λήξης είχαν παρακολουθήσει εκατομμύρια τηλεθεατές.

Μπορείτε να δείτε την εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου από το 1:37:00 και μετά του παρακάτω βίντεο.