Το «αντίο» της Κάτιας Δανδουλάκη στον Χρήστο Πολίτη: Η αναφορά στη «Λάμψη» και η φωτογραφία από το 1972

Η ανάρτηση της Κάτιας Δανδουλάκη για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη και η αναφορά στη Λάμψη, τη σειρά του Νίκου Φώσκουλου που συμπρωταγωνιστούσαν.

η ηθοποιος κατια δανδουλακη στην παρασταση «διαλεξε τον θανατο σου αγαπη μου»
Η Κάτια Δανδουλάκη πάνω στη θεατρική σκηνή | (NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ)
Το δικό της «αντίο» είπε διαδικτυακά η Κάτια Δανδουλάκη στον Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε εχθές από τη ζωή (8/1). Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο τους συμπρωταγωνιστούσαν στη σειρά του Νίκου Φώσκολου «Λάμψη» ως Γιάγκος και Βίρνα Δράκου. 

«Αντίο… « Γιάγκος Δράκος», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός μέσω Instagram αναρτώντας μια συγκηνητική φωτογραφία.

Το στιγμιότυπο μάλιστα, όπως αναφέρει η ανάρτηση είναι από το εξώφυλλο του περιοδικού «ΡΟΜΑΝΤΣΟ» (τεύχος 1516), που κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 1972.

 
