Το αντίο του Μπιμπίλα στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα»

Το αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η κοινή τους φωτογραφία. «Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός.

Αμπέρτο Εσκενάζυ Σπύρος Μπιμπίλας
Αμπέρτο Εσκενάζυ - Σπύρος Μπιμπίλας | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Ο Σπύρος Μπιμπίλας θέλησε να αποχαιρετήσει τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών από καρκίνο, με μια ανάρτηση στα social media. 

«Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας. Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκιά μας Σάρα πως μετά από περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας.

Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημένη και αγαπημένη οικογένεια.

Κουράγιο από όλους μας στη σύντροφό του και στα αγαπημένα του παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία. 

 

