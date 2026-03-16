Μόνη στην προσωπική της ζωή εδώ και οκτώ χρόνια δήλωσε πως είναι η Άντζελα Δημητρίου στο Youtube channel του Παντελή Τουτουντζή.

«Είμαι οκτώ χρόνια μόνη μου. Είμαι χορτασμένη, δεν θέλω κανένα φλερτ, δεν θέλω τίποτα. Κουράστηκα. Δεν πιστεύω πλέον στον έρωτα που έχω τραγουδήσει. Ο έρωτάς μου τώρα είναι η εγγόνα μου, η δουλειά μου, οι φίλοι μου και τα τραγούδια μου».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ακόμη: «Λίγοι με πλησίασαν για την Αγγελική. Οι περισσότεροι με πλησίασαν για την Άντζελα Δημητρίου. Ο έρωτας σε τυφλώνει και αργείς να δεις τα πράγματα διαφορετικά».

Τα παιδικά της χρόνια

«Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα αλλά και ανέμελα. Ήμουν παιδί χωρισμένων γονιών με δύο αδέλφια που έπρεπε να τα προσέχω εγώ. Εγώ ήμουν ο άντρας του σπιτιού και ο πατέρας των παιδιών αυτών. Δούλεψα πολύ σκληρά. Έβγαλα μόνο δημοτικό. Δεν μπορούσα να πάω νυχτερινό διότι έπρεπε να δουλέψω και να βοηθήσω τη μητέρα μου. Αισθάνομαι πολύ περήφανη για ό,τι έχω κάνει γιατί έφτιαξα ωραία πράγματα στην πορεία. Από μικρή είχα τρέλα και όπου πήγαινα ήθελα να τραγουδάω. Η μαμά είχε όνειρο να με κάνει γιατρό», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

Η αναφορά στον γιο της

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια έκανε μία αναφορά στον γιο της, λέγοντας: «Είχα ένα μικρό ατύχημα και έπρεπε να φέρω στον κόσμο ένα μικρό παιδί, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για εμένα. Δεν το μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε αλλού. Εγώ συνέχισα την πορεία μου, την καριέρα μου. Το παιδί μεγάλωνε και έπρεπε με κάποιο τρόπο να του πω ότι είμαι η μητέρα του. Δεν ήταν εύκολο. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει αλλού, έχει αυτούς τους γονείς και νομίζει ότι είναι οι πραγματικοί του. Είναι πολύ δύσκολο να του πεις “Εγώ είμαι η μάνα σου”. Το τραγούδι «Ποια θυσία» είναι γραμμένο για τον Βαγγέλη. Παντρεύτηκε έκανε την οικογένειά του. Ζει στη Γερμανία, είναι μια χαρά».