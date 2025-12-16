Αντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει την ουλή από τη μαστεκτομή της περισσότερο από μια δεκαετία μετά

Η Αντζελίνα Τζολί φωτογραφίζεται στο γαλλικό Time αποκαλύπτοντας την ουλή από τη διπλή μαστεκτομή τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για έκθεση, αλλά για μια συνειδητή επιλογή ευαισθητοποίησης.

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε στο TIME France γιατί δείχνει τώρα στον κόσμο τα αποτελέσματα της διπλής μαστεκτομής της, περισσότερο από μια δεκαετία αφότου υποβλήθηκε στην προληπτική επέμβαση το 2013.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», είπε στο περιοδικό. «Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους».

«Ήθελα να συμμετάσχω, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα μοιραζόταν πληροφορίες για την υγεία του μαστού, την πρόληψη και τη γνώση γύρω από τον καρκίνο του μαστού», πρόσθεσε ακόμα.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα της Τζολί, η ηθοποιός Μαρσελίν Μπερτράντ πέθανε σε ηλικία 56 ετών το 2007, έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο. Το 2013 η Τζολί ανέφερε ότι οι γιατροί τής είπαν πως οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε ένα «ελαττωματικό γονίδιο», το BRCA1, το οποίο αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

«Ήθελα να το γράψω αυτό για να πω σε άλλες γυναίκες ότι η απόφαση να υποβληθώ σε μαστεκτομή δεν ήταν εύκολη», έγραψε η Τζολί το 2013.

«Όμως είναι μια απόφαση για την οποία είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα. Οι πιθανότητές μου να αναπτύξω καρκίνο του μαστού μειώθηκαν από 87% σε κάτω από 5%. Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται πως θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού».

Τον Μάρτιο του 2015, η Τζολί δήλωσε επίσης ότι αφαίρεσε τις ωοθήκες και τις σάλπιγγές της ως προληπτικό μέτρο κατά της ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών.

«Κάθε γυναίκα θα πρέπει πάντα να μπορεί να καθορίζει η ίδια τη διαδρομή της στην υγειονομική της φροντίδα και να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις: ο γενετικός έλεγχος και οι προληπτικές εξετάσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για τις γυναίκες με σαφείς παράγοντες κινδύνου ή σημαντικό οικογενειακό ιστορικό», δήλωσε η Τζολί στο TIME France.

«Όταν μοιράστηκα την εμπειρία μου το 2013, το έκανα για να ενθαρρύνω τις επιλογές μετά από ενημέρωση», συνέχισε η ηθοποιός. «Οι αποφάσεις που αφορούν την υγεία πρέπει να είναι προσωπικές και οι γυναίκες πρέπει να έχουν την πληροφόρηση και τη στήριξη που χρειάζονται για να τις λάβουν. Η πρόσβαση στον έλεγχο και τη φροντίδα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους ή από το πού ζει κανείς».

Η συνέντευξή της σχετίζεται με την παρουσία της στην ταινία «Coutures», ένα φιλμ που πραγματεύεται τον καρκίνο του μαστού και την κληρονομικότητα της ασθένειας. Για την ίδια, το έργο αυτό δεν είναι απλώς κινηματογραφικός ρόλος, αλλά μια αντανάκλαση της οικογενειακής της ιστορίας και της προσωπικής της εμπειρίας.

