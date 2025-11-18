Χωρίς περιστροφές ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον μίλησε για τον ξέφρενο έρωτα που έζησε με την Αντζελίνα Τζολί στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μια σχέση που συζητήθηκε πολύ και την συνόδευσαν ποικίλες ιστορίες και μύθοι.

Έχοντας 20 χρόνια διαφορά, οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Pushing Tin» και έπειτα από θυελλώδη σχέση δύο μηνών παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2000 και χώρισαν δύο χρόνια μετά.

Ωστόσο, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον κατατάσσει τη σχέση με την Αντζελίνα Τζολί στα καλύτερα κεφάλαια της ζωής.

«Η Αντζελίνα και εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί», δήλωσε στο Rolling Stone την Τρίτη (18/11). «Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου». «Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ στενοί φίλοι», είπε ο Θόρντον, αποκαλώντας τον χωρισμό τους μοναδικό.

«Κατέληξε σε έναν πραγματικά πολιτισμένο χωρισμό. Απλώς χωρίσαμε επειδή ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός», είπε, ενώ θυμάται εκείνη την έντονη περίοδο για την οποία τα μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονταν πολύ για το ζευγάρι.

«Ήταν περίεργο. Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Και φυσικά είχαμε στιγμές που λέγαμε πράγματα που γίνονταν ατάκες ή οτιδήποτε άλλο.»

Ο μύθος για τα φιαλίδια με αίμα στον λαιμό τους

Αναφέρθηκε επίσης σε έναν από τους πιο διαβόητους μύθους της της εποχής: τα «φιαλίδια αίματος» που φέρονται να είχαν κρεμασμένα στον λαιμό τους.

Ο Θόρντον επέμεινε ότι η ιστορία έχει διογκωθεί υπερβολικά. Ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν φιαλίδια. «Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα. Αυτή είναι μια ρομαντική μικρή ιδέα, και αυτό ήταν όλο».

Παράλληλα, ο ηθοποιός επισήμανε την αρνητική χροιά που πήρε αυτή τους η κίνηση: «Μέχρι να τελειώσει η ιστορία, είμαστε βρικόλακες. Ζούμε σε ένα μπουντρούμι, πίνουμε ο ένας το αίμα του άλλου, τέτοια πράγματα.»

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει παλαιότερα για τα μενταγιόν με το αίμα κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Loyola Marymount University το 2014.

Τότε είχε αναφέρει: «Ένα φιαλίδιο αίματος είναι κάτι πολύ απλό. Η Άντζι γύρισε μια μέρα σπίτι με ένα κιτ που είχε αγοράσει. Ξέρετε αυτά τα μενταγιονάκια που είναι διάφανα και βάζεις μέσα τη φωτογραφία της γιαγιάς σου ή κάτι τέτοιο και το φοράς γύρω από τον λαιμό σου; Αυτό ήταν.

Νόμιζε πως θα ήταν ενδιαφέρον και ρομαντικό αν παίρναμε ένα μικρό ξυραφάκι, κόβαμε ελαφρά τα δάχτυλά μας, απλώναμε λίγες σταγόνες αίμα πάνω σε αυτά τα μενταγιόν και να το φορούσαμε γύρω από τον λαιμό, ακριβώς όπως φοράς μια τούφα από τα μαλλιά του μωρού του γιου ή της κόρης σου».