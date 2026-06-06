Από γυμνές φωτογραφίες έως άγριες νύχτες στο Studio 54: Όταν οι γονείς εκμεταλλεύονται τα διάσημα παιδιά τους

Γονείς παιδιών- θαυμάτων της σόουμπιζ που η καταλληλότητά τους τίθεται υπό αμφισβήτηση. Όρια που εκλείπουν, εκμετάλλευση και παιδιά που έπεσαν σε εθισμούς όταν κανείς δεν τους έβαλε «στοπ».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, η Ντρου Μπάριμορ η Μπρουκ Σιλντς είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις του Χόλιγουντ, με διαφορετική σχέση με τους γονείς τους. Κοινός παρονομαστής, όμως, είναι οι αποφάσεις των ενηλίκων που βρέθηκαν δίπλα τους και οι οποίες σήμερα προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Πώς ο πατέρας του Μακόλει Κάλκιν εκμεταλλεύτηκε οικονομικά την επιτυχία του γιου του

Η οικογένεια του Μακόλεί Κάλκιν περνούσε δύσκολα οικονομικά έχοντας αποκτήσει οκτώ παιδιά, μέχρι που ήρθε η επιτυχία του «Μόνος στο Σπίτι».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει μιλήσει για τη τεταμένη σχέση του με τον πατέρα του και έχει κατηγορήσει τον Κιτ ότι ήταν «σωματικά και ψυχολογικά κακοποιητικός» και πικραμένος για την επιτυχία της καριέρας του.

«Έλεγε “Να τα πας καλά αλλιώς θα σε χτυπήσω.” Ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν κακοποιητικός, σωματικά και ψυχολογικά - μπορώ να σου δείξω όλες τις ουλές μου αν θέλω», είχε πει στην εκπομπή WTF With Marc Maron το 2018.

Ο Μακόλεϊ έχει δηλώσει επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίος ήταν επίσης ηθοποιός ζήλευε τη φήμη του. «Ό,τι προσπαθούσε να πετύχει στη ζωή του, εγώ το είχα ήδη καταφέρει πριν κλείσω τα 10» ενώ μεταξύ άλλων έχει υποστηρίξει ότι ο πατέρας του τον πίεζε να δουλεύει ακόμα κι όταν ο ίδιος δεν ήθελε πλέον και συχνά τον ανάγκαζε να κοιμάται σε έναν καναπέ.

«Και πριν ακόμα κορυφωθεί το κύμα της επιτυχίας με το Home Alone, δεν ήταν δύσκολο να δεις πόσο δύσκολος ήταν ο πατέρας μου. Δεν ήταν μυστικό. Ήταν ήδη ένα τέρας. Ξαφνικά ήρθε η φήμη και τα χρήματα, και έγινε διαβόητο τέρας. Δεν ήταν ποτέ καλός άνθρωπος», έχει δηλώσει ακόμα ο ηθοποιός για εκείνον.

Μάλιστα, ο Κιτ έχει κατηγορηθεί ότι έβαλε αναχώματα στην καριέρα του γιου του. Διαχειριζόταν την καριέρα, τα συμβόλαια και τα οικονομικά του Μακόλεϊ και απέκτησε φήμη ως δύσκολος συνεργάτης, καθυστερώντας, σύμφωνα με τους New York Times, ταινίες όπως το The Good Son και το The Nutcracker λόγω των απαιτήσεών του.

Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του διαπραγματευόταν για λογαριασμό του στο Χόλιγουντ, ο Μακόλεϊ είπε ότι μόνο κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης των γονιών του έμαθε ότι η περιουσία του έφτανε περίπου τα 50 εκατομμύρια δολάρια, επειδή ο Κιτ τον κρατούσε στο σκοτάδι σχετικά με τα οικονομικά του.

«Ο πατέρας μου έκρυβε τις εφημερίδες από εμένα, για να μην διαβάζω όσα έγραφαν για εκείνον ή για να μη μάθω πόσα χρήματα έβγαζα», είπε στο New York Magazine.

Όταν έμαθε για τα εισοδήματά του, διαπίστωσε ότι ο μόνος τρόπος για να έχει πρόσβαση σε αυτά ήταν να απομακρύνει τον Κιτ από το καταπίστευμα. Και επειδή «δεν ήθελε να το κάνει περίπλοκο», αφαίρεσε και τους δύο γονείς του και όρισε έναν διαχειριστή.

«Είχα εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα και η μητέρα μου δεν μπορούσε να πληρώσει το ενοίκιο, επειδή ξόδευε όλα της τα χρήματα σε δικηγόρους. Ήμασταν έτοιμοι να μας κάνουν έξωση από το διαμέρισμά μας», είχε δηλώσει σχετικά με την απόφασή του.

Σημειώνεται ότι, μιλώντας στο περιοδικό New York Magazine το 2001, ο Μακόλεϊ αποκάλυψε ότι δεν είχε δει τον πατέρα του από το 1997, όταν έληξε η διαμάχη για την επιμέλεια.

Για τον Κάλκιν, η απώλεια ελέγχου στην παιδική ηλικία και η αποξένωση από την οικογένεια συνέβαλαν στο να περάσει περιόδους αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς γύρω από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Ντρου Μπάριμορ: Από 9 ετών εκτεθειμένη στη νύχτα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Η Ντρου Μπάριμορ ήταν το μοναχοπαίδι του αείμνηστου ηθοποιού Τζον Ντρου Μπάριμορ και της κάποτε επίδοξης ηθοποιού Τζέιντ και έχει μιλήσει δημόσια για την περίπλοκή σχέση που είχαν με τη μητέρα της. Ως ανύπαντρη μητέρα, η Τζέιντ εργαζόταν ως σερβιτόρα έξι νύχτες την εβδομάδα για να συντηρεί την ίδια και τη Ντρου, όμως η μικρή Ντρου τότε το έβλεπε ως εγκατάλειψη.

«Ήταν σαν ένας ακόμη γονιός που δεν νοιαζόταν για μένα», είχε πει η Ντρου στο People το 1989.

Αργότερα, στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο Wildflower (2015), η Ντρου υιοθέτησε μια πιο συμπονετική οπτική: «Γεννήθηκα το 1975 από μια ανύπαντρη μητέρα που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε ενώ ήταν ακόμη πολύ νέα η ίδια», έγραψε. «Δεν είναι μέρος του εαυτού μου να κρατώ θυμό για το ότι η ζωή μας ήταν τόσο ασυνήθιστη.»

Όταν η Ντρου ξεκίνησε την υποκριτική ως παιδί με την εμφάνισή της στο E.T. το 1982 σε ηλικία 7 ετών, η μητέρα της εγκατέλειψε τη δική της καριέρα για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην κόρη της. Η Τζέιντ ανέλαβε τον ρόλο της μάνατζερ και συμμετείχε σε κάθε πτυχή της καριέρας της Ντρου - από το διάβασμα σεναρίων μέχρι τις οντισιόν.

Όμως, μεγαλώνοντας, η Ντρου δεν εκτιμούσε αυτή την έντονη εμπλοκή. Μάλιστα, αυτό έγινε σημείο έντονης σύγκρουσης στη σχέση τους, όπως είχε αποκαλύψει στο People το 1989.

«Άρχισα να τη δυσανασχετώ γιατί έμοιαζε σαν να είχε επενδύσει όλη της τη ζωή και την καριέρα σε εμένα», είχε πει τότε.

Ωστόσο, μεγαλώνοντας, άλλαξε άποψη: «Αυτό που δεν καταλάβαινα τότε ήταν ότι η μητέρα μου άλλαξε τη ζωή της για να μπορώ εγώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπούσα.»

Ένα από τα κομβικά σημεία της σχέσης τους ήταν ότι η Ντρου συνόδευε τη μητέρα της σε νυχτερινές εξόδους και πάρτι, παρότι ήταν πολύ μικρή, όπως έχει πει η ίδια στο The Guardian το 2015.

Μέχρι τα 8 της χρόνια, η Ντρου έβγαινε με τη μητέρα της έως και πέντε νύχτες την εβδομάδα. Στα 9 της, πήγε μαζί της στο διάσημο νυχτερινό κέντρο Studio 54 στη Νέα Υόρκη, όπου -σύμφωνα με αναφορές του The Guardian - εκτέθηκε σε ναρκωτικά και ενθαρρύνθηκε να χορεύει με νεαρούς άνδρες ηθοποιούς.

Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι άρχισε να πίνει πολύ νωρίς, ήδη από παιδική ηλικία, μέσα στο περιβάλλον των εξόδων με τη μητέρα της καθώς και την επαφή της με μαριχουάνα και κοκαΐνη σε εκείνη την ηλικία.

Το 2018, η Ντρου είπε: «Είχα μητέρα, αλλά ήταν περισσότερο σαν καλύτερή μου φίλη. Μου έλεγε: “Θες να πας σχολείο και να σε κοροϊδεύουν όλη μέρα ή να έρθεις στο Studio 54;” Και εγώ έλεγα: “Ναι, φυσικά!”»

Όταν μπήκε στην εφηβεία, η τεταμένη σχέση τους κορυφώθηκε όταν η Τζέιντ την έβαλε σε ψυχιατρική κλινική στα 13 της χρόνια. «Πήγαινα σε κλαμπ, δεν πήγαινα σχολείο και έκλεβα το αυτοκίνητο της μητέρας μου… είχα ξεφύγει», είχε πει το 2021.

Η Ντρου πέρασε 18 μήνες σε ψυχιατρικό ίδρυμα και στα 14 της απέκτησε νομική ανεξαρτησία (emancipation), κάτι που την έκανε νομικά ενήλικη. Τότε είχε δηλώσει ότι το έκανε για να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα της χωρίς περιορισμούς της παιδικής εργασίας.

Αργότερα έγραψε ότι η απόφαση αυτή ήταν ένας τρόπος να ξαναρχίσει τη ζωή της, «με τους δικούς της όρους» - μια κίνηση που, όπως πρόσθεσε, η μητέρα της τελικά υποστήριξε.

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Η Μπρουκ Σιλντς ως Λολίτα της γενιάς της και οι φωτογραφίες στο Playboy

Με πατέρα στέλεχος της Revlon και μητέρα κοσμική κυρία του Μανχάταν που έγινε ηθοποιός, η Μπρουκ Σιλντς ήταν προορισμένη να κάνει αίσθηση. Ωστόσο, η μητέρα-μάνατζέρ της, Τέρι Σιλντς, είχε ανησυχητικές αντιλήψεις για το τι σήμαινε αυτό.

Άρχισε να διαχειρίζεται την καριέρα της κόρης της όταν εκείνη ήταν μόλις 11 μηνών.

Για την Τέρι Σιλντς η κόρη της Μπρουκ αποτελούσε το κύριο μέλημά της με την ίδια να δηλώνει το 2024 ότι η μητέρα της ήταν απολύτως «ερωτευμένη» μαζί της και παλιότερα ότι «ήμουν το μεγαλύτερο δημιούργημά της».

Το 1975 η μητέρα της Σιλντς, επέτρεψε στον φωτογράφο Garry Gross να φωτογραφίσει το παιδί της γυμνό σε μπανιέρα, με λάδι να αστράφτει στο δέρμα της και μακιγιάζ που να τονίζει τα χαρακτηριστικά του. Η Μπρουκ ήταν μόλις 10 ετών. Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Sugar and Spice του Playboy.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, η Τέρι προσπάθησε να διορθώσει το λάθος με τις φωτογραφίες του Playboy το 1981 μηνύοντας τον Γκρος με τους ισχυρισμούς ότι η συνεχιζόμενη προώθηση των γυμνών φωτογραφιών έβλαπτε την εικόνα της Σιλντς.

Σε απάντηση, η νομική ομάδα της Gross υποστήριξε ότι οι κατηγορίες της ήταν αβάσιμες, καθώς η ανήλικη σταρ χρησιμοποίησε τη φήμη της από τις φωτογραφίες για να κάνει καριέρα ως «η Λολίτα της γενιάς της».

Στη δίκη έχασαν με τον δικαστή να λέει ότι μόνο κάποιος με διεστραμμένο μυαλό θα έβρισκε τις φωτογραφίες τόσο δελεαστικές.

Οι εμφανίσεις της ανήλικης Σιλντς σε αμφισβητήσιμες ταινίες και διαφημιστικές καμπάνιες συνεχίστηκαν εκείνη την εποχή.

Ένα χρόνο αργότερα, η Μπρουκ Σιλντς πρωταγωνιστούσε στην ταινία Pretty Baby του Λουί Μαλ, υποδυόμενη ένα μικρό κορίτσι που εξαναγκάζεται σε πορνεία, η ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνή και αναγκάστηκε να φιλήσει τον ενήλικο συμπρωταγωνιστή της, Κιθ Καραντάιν.

«Ήταν δύσκολο για μένα, να μην δικαιολογήσω τη μαμά μου, αλλά όταν με ρώτησαν οι κόρες μου, σκέφτηκα, "Θεέ μου, πρέπει να το παραδεχτώ"», μου λέει διστακτικά η 57χρονη Σιλντς. Εννοώ, θα μπορούσα να πω, "Α, ήταν η εποχή τότε" ή "Α, ήταν τέχνη". Αλλά δεν ξέρω γιατί νόμιζε ότι ήταν εντάξει. Δεν ξέρω», είχε δηλώσει όταν οι κόρες της το χαρακτήρισαν αυτές τις επιλογές ως «πορνογραφία» στο ντοκιμαντέρ Pretty Baby: Brooke Shields όπου η ηθοποιός μιλά ανοιχτά για την εκμετάλλευση και την σεξουαλικοποίηση που βίωσε ως παιδί σταρ της εποχής.