Αποκάλυψη Βερύκιου: «Του έλεγα "ποτέ δεν θα πάρεις εκπομπή στον Alpha" - Τον έκοβαν συγκεκριμένα πρόσωπα»

Μιντιακές αποκαλύψεις έκανε στις δηλώσεις του στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» μίλησε ο Δήμος Βερύκιος. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον αείμνηστο Δημήτρη Κοντομηνά, στις σκληρές διαπραγματεύσεις της Ελένης Μενεγάκη, αλλά και σε έναν παρουσιαστή που «έκοβαν» από τον Alpha λόγω... συμπάθειας!

Η συμβουλή της Μενεγάκη

«Η πιο δύσκολη στις διαπραγματεύσεις της ήταν η Ελένη Μενεγάκη, τον έκανε τον Κοντομηνά θυμάμαι... τι ανάδρομοι! Της βγάζω το καπέλο μέχρι και σήμερα. Ασυναγώνιστη! Με είχε καταλάβει τι άνθρωπος ήμουν.

Με είχε στριμώξει μια φορά στον διάδρομο με μου λέει "αυτό που κάνεις είναι έγκλημα, όχι για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, για το παιδί σου". "Ποιο της λέω;". "Που δεν ζητάς από τον Δημήτρη λεφτά". Για αυτό ποτέ δεν την ξεχνώ. Δημοσίως την ευχαριστώ. Θα έπρεπε να σε είχα ακούσει τότε», δήλωσε αρχικά ο Δήμος Βερύκιος.

«Τον Θανάση Πάτρα τον έκοβαν συγκεκριμένα άτομα»

Στη συνέχεια, ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε και στον λόγο που ενώ ο Δημήτρης Κοντομηνάς συμπαθούσε τον Θανάση Πάτρα, ο Δήμος Βερύκιος προειδοποιούσε τον παρουσιαστή ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρει εκπομπή τότε στον Alpha.

«Ο Θανάσης Πάτρας είναι ένα παιδί μάλαμα. Τον αγαπούσε πολύ ο Δημήτρης Κοντομηνάς. Του έλεγα ότι επειδή σε αγαπάει ο πρόεδρος, ποτέ δεν θα πάρεις εκπομπή στον Alpha. Ναι, τον κόβανε! Γιατί υπάρχει στον χώρο φθόνος μεγάλος. Τον Πάτρα τον έκοβαν συγκεκριμένα άτομα γιατί έβλεπαν τη λατρεία που του είχε ο Δημήτρης Κοντομηνάς», είπε συγκεκριμένα.