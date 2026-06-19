Apon: Ανακοίνωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας από τη σκηνή των MAD VMA

Ο Apon κέρδισε δύο βραβεία στα MAD VMA 2026, τα οποία πραγματοποιήθηκαν προχθές Τετάρτη (17/6), το βραβείο της «Καλύτερης Μπαλάντας» για το τραγούδι «Καθρέφτης» και το βραβείο «Καλλιτέχνη Ποπ» της χρονιάς, με τον τραγουδιστή να επιφυλάσσει μία μεγάλη έκπληξη στους θαυμαστές του.

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Ενώ βρισκόταν στη σκηνή για να πάρει το βραβείο «Καλύτερης Μπαλάντας», αφού ευχαρίστησε τον κόσμο, αλλά και τη δισκογραφική του εταιρεία, ο Apon ανακοίνωσε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ, ακούστε με λίγο, θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα. Αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο Apon, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό του με μυστικό πολιτικό γάμο στις αρχές Ιουνίου.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2Night Show αναφέρθηκε στη σύντροφό του και είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια».

«Άλλο τι δείχνει ένας άνθρωπος και άλλο τι έχει μέσα του. Οι άντρες είναι ρομαντικοί, αλλά πρέπει να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος να τους το βγάλει. Και ευαίσθητοι.

Ζούμε στην εποχή του φαίνεσθαι και κρίνουμε την εικόνα, ότι δεν υπάρχουν ρομαντικοί. Κι όμως. Εγώ τυχαίνει και το αποτυπώνω. Αν χαθεί και ο έρωτας από τη ζωή μας, τι κάνουμε...», είχε πει στη συνέχεια ο Apon.