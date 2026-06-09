Apon: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή - «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»

Ο APON ήταν καλεσμένος χθες (8/6) στο The 2Night Show και μεταξύ όσων συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν και το θέμα των σχέσεων με τον γνωστό τραγουδοποιό να αναφέρει πως η τωρινή του σχέση είναι η μεγαλύτερη της ζωής του.

«Η μεγαλύτερή μου σχέση, αυτή που έχω τώρα, τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι… όπως στις ταινίες. Οι ταινίες δείχνουν πάντα, ας πούμε, την όμορφη πτυχή του έρωτα.

Ας πούμε για αυτές που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τις αμερικανιές, στο Hollywood κι όλα αυτά, το πρώτο ραντεβού… χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, κι όλα αυτά.

Δεν σου δείχνει, όμως, και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα - και γι’ αυτό νομίζω υπάρχει κι ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά - τα παρατάμε.

Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σίγουρα», είπε χαρακτηριστικά ο APON.

«Άλλο τι δείχνει ένας άνθρωπος και άλλο τι έχει μέσα του. Οι άντρες είναι ρομαντικοί, αλλά πρέπει να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος να τους το βγάλει. Και ευαίσθητοι.

Ζούμε στην εποχή του φαίνεσθαι και κρίνουμε την εικόνα, ότι δεν υπάρχουν ρομαντικοί. Κι όμως. Εγώ τυχαίνει και το αποτυπώνω. Αν χαθεί και ο έρωτας από τη ζωή μας, τι κάνουμε...», ανέφερε στη συνέχεια ο ίδιος.