Αποστολία Ζώη: Πήγε για instagrammable φωτογραφία στη Ζανζιβάρη αλλά δεν υπολόγισε την άμπωτη

Ταξίδι όνειρο στη Ζανζιβάρη κάνει η Αποστολία Ζώη αυτές τις μέρες, με την τραγουδίστρια να αναρτά αρκετό περιεχόμενο από τις διακοπές της.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η Αποστολία Ζώη ποζάρει σε ένα ατελείωτο ερημικό τοπίο, με τη θάλασσα να αχνοφαίνεται.

«Ατελείωτη άμπωτη κι εγώ αισθάνομαι editorial σε περιοδικό! Πήγες Paje για να βγάλεις την κλασική instagrammable φωτογραφία "πατάω ξυπόλητος στα γαλαζοπράσινα νερά" και τελικά περπατάς 2 χιλιόμετρα στην άμμο ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός;» έγραψε η ίδια.

Όπως εξήγησε, η άμπωτη στο Paje δεν είναι απλά φυσικό φαινόμενο. «Είναι η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες! Το νερό εξαφανίζεται πιο γρήγορα κι από τους μισθούς στις αρχές του μήνα».

Έδωσε και tips επιβίωσης, καλώντας όποιον βρεθεί στην περιοχή, να φορέσει παπούτσια θαλάσσης, «εκτός αν θέλεις να κάνεις δωρεάν βελονισμό πάνω σε αχινούς», να πάρει μαζί του νερό, καπέλο και έναν χάρτη.

«Αν δεις ντόπιες γυναίκες να μαζεύουν φύκια, βγάλε φωτογραφία. Αν δεις τουρίστες να ψάχνουν τη θάλασσα, γέλα ελεύθερα.

Μην ανησυχείς πάντως, το νερό θα γυρίσει... κάποια στιγμή!»