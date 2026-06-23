Απόστολος Γκλέτσος: «Όσο μεγαλώνει κανείς και πλησιάζει το τέλος, τα βρίσκει με τον εαυτό του και το Θείο»

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην κάμερα των ψυχαγωγικών εκπομπών για το πέρασμα του χρόνου, αλλά και το τέλος, εξηγώντας πως όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο αναπτύσσεται η σχέση του με το Θείο.
«Ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιός δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του και με τον θείο», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.
«Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό, αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες», εξήγησε στη συνέχεια ο Απόστολος Γκλέτσος.
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