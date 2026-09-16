Απόστολος Γκλέτσος: Τραγούδησε σε μπαρμπέρικο το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη

Ο Απόστολος Γκλέτσος θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό του τρόπο και έτσι ενώ βρισκόταν σε μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας, τραγούδησε μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά» (Θέλω να Γυρίσω).

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Στη σελίδα του μπαρμπέρικου στο Instagram ανέβηκαν δύο βίντεο όπου στο ένα ο Απόστολος Γκλέτσος σιγοτραγουδάει το εν λόγω τραγούδι με χαλί την ηχογράφηση του Γιώργου Μαζωνάκη και στο δεύτερο ο γνωστός ηθοποιός τραγουδάει το «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά» με συνοδεία κιθάρας.

Η λεζάντα στο δεύτερο βίντεο ανέφερε «Καλό ταξίδι», ενώ δεν άργησε να αρχίσει η αναπαραγωγή των βίντεο στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι το «Θέλω να Γυρίσω» που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους Goin' Through συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ «Αλλάξανε τα Πλάνα», το οποίο κυκλοφόρησε το 1999 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, βγάζοντας αρκετά τραγούδια που αγαπήθηκαν από τον κόσμο μεταξύ των οποίων τα «Ένα Κενό», «Το Λάθος Μου το Τελευταίο», αλλά και το ομώνυμο «Αλλάξανε τα Πλάνα μου».