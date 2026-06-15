Άρης Καβατζίκης για Δανάη Μπάρκα: «Είναι κρίμα για ένα κορίτσι να ακούγονται όλα αυτά»

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε το Σάββατο (13/6) στη Μάνη τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση και ο καλός της φίλος, Άρης Καβατζίκης, έδωσε σήμερα (15/6) στον αέρα του «Buongiorno» κάποιες λεπτομέρειες για τον γάμο, τονίζοντας πως δεν υπήρχαν drones, όπως είχε ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες.

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«Έζησα έναν γάμο τόσο αληθινό, χειροποίητο και αυθεντικό…», είπε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης και πρόσθεσε:

«Σας το είχα πει την Παρασκευή, δεν υπήρχε καμία απαγόρευση, δεν μας ζητήθηκε ποτέ να μην ανεβάσουμε κάτι, το αντίθετο. Τα παιδιά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μοιραστούμε τη χαρά με τους ανθρώπους που θέλαμε να τη μοιραστούμε».

«Να πούμε ότι διαψεύστηκε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, να το πω εγώ. Όταν επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ, να λέμε ότι επιβεβαιώνονται και όταν διαψεύδονται, διαψεύδονται. Εδώ διαψεύστηκε με πάταγο, πήγε κουβά με πάταγο», σχολίασε από πλευράς του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Είμαι μαζί σου σε αυτό. Είναι κρίμα για ένα κορίτσι, το οποίο έχει δείξει ότι έχει μια απλότητα, να ακούγονται όλα αυτά. Δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχαν ούτε securities.

Όπως σε όλους τους γάμους, πηγαίνουμε, μας ρωτάνε το όνομα και περνάμε. Ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρχε εκεί και σε ρωτούσε αν είσαι προσκεκλημένος. Έλεγες ένα όνομα και περνούσες», ανέφερε στη συνέχεια ο Άρης Καβατζίκης.

Μάλιστα, αποκάλυψε ποια ήταν εκείνη που έκλαψε πιο πολύ και δεν ήταν άλλη από τη μητέρα της Δανάης Μπάρκα, Βίκυ Σταυροπούλου.

«Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έκλαιγε πάρα πολύ, αλλά αυτή που πήρε το Όσκαρ για το κλάμα ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου, σε όλη τη διάρκεια της τελετής», είπε με χιούμορ ο Άρης Καβατζίκης.