Αρναούτογλου για τη μητέρα του: «Να ταλαιπωρείται τόσο ο άνθρωπος που αγαπάς που φτάνεις να λες να ηρεμήσει»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε σήμερα (29/1) νωρίτερα το πρωί στη ραδιοφωνική εκπομπή του για τον θάνατο της μητέρας του, η οποία έφυγε από τη ζωή μέσα στη νύχτα μετά από μια μακρά περίοδο που ταλαιπωρούνταν με προβλήματα υγείας.

Όπως ήταν φυσικό, ο παρουσιαστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη θλίψη και τη συγκίνησή του, ενώ ανέφερε πως θα ταξιδέψει στη Χαλκιδική όπου θα γίνει αύριο η κηδεία της, όπως ήταν η επιθυμία της μητέρας του.

Διαβάστε επίσης - Πένθος για τον Γρηγόρη Aρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του

«Έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες, μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, βέβαια αυτή είναι η ζωή, έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς.

Απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία, να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς, δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ, που να φτάνεις σε σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή αυτός είναι ο σωστός κύκλος.

Τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι τ' ανάποδο. Γιατί χθες ζήσαμε αυτή την ιστορία, οι γονείς να αποχαιρετούν τα παιδιά τους», είπε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

«Δεν θα μπορέσω να έρθω παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε πάνω στο χωριό να γίνει η επιθυμία της, να την κηδέψουμε εκεί στη Χαλκιδική.

Ακούγομαι λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και από τη μία λες οκ ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη, όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει, αυτή η απώλεια δεν υπάρχει παρηγοριά.

Είναι μια στιγμή που ξέρεις ήταν λίγο γροθιά στο στομάχι, είμαι βέβαια άυπνος όλο το το βράδυ, προσπαθώ λίγο να κοιμηθώ, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου, είμαι στην τσίτα.

Άμα μιλήσω λίγο παραπάνω, θα βάλω τα κλάματα. Θα 'θελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και μου το αφιέρωνε, αυτό ήταν το τραγούδι μας», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και στη συνέχεια έπαιξε το αγαπημένο τραγούδι της μητέρας του που ήταν το «Όλα τα σ΄αγαπώ» του Νότη Σφακιανάκη.