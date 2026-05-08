Αθηνά Οικομάκου: Στην Αττική ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα - Δείτε την προαναγγελία

Στην Αττική φαίνεται πως θα γίνει ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα και και ανακοινώθηκε ότι αυτός θα τελεστεί στην Αττική και όχι στην Πάρο όπως είχε διαρρεύσει, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει ένα μεγάλο πάρτι στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα η προαγγελία αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Η πρόβα νυφικού της Αθηνάς Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει ξεκινήσει ήδη πρόβες νυφικού και όπως έχει αποκαλύψει θα το σχεδιάσει η Celia Kritharioti.

«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!» είχε πει η Αθηνά Οικονομάκου στο περιοδικό HELLO!.

