Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Βασίλη Καρρά για τη Μακεδονία - Κυκλοφορεί 2,5 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ένα απόσπασμα από νέο, ακυκλοφόρητο τραγούδι του Βασίλη Καρρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023, παρουσίασε η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η σύζυγος του καλλιτέχνη, Χριστίνα, σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Minos EMI, προχωρούν στην κυκλοφορία σειράς τραγουδιών που είχε ηχογραφήσει ο ερμηνευτής, αλλά δεν πρόλαβε να παρουσιάσει στο κοινό. Συνολικά, πρόκειται για 12 κομμάτια που αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας, ως φόρος τιμής στη μνήμη του.

Το τραγούδι που παρουσιάστηκε στην εκπομπή φέρει τον τίτλο «Η δική μου πατρίδα». Τους στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Βασίλης Καρράς, αφιερώνοντάς το στη Μακεδονία, έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.

Στο απόσπασμα που μεταδόθηκε, ξεχωρίζουν στίχοι με έντονο συναισθηματικό και πατριωτικό φορτίο, οι οποίοι αναδεικνύουν τη βαθιά σύνδεση του καλλιτέχνη με την πατρίδα και τις ρίζες του, στοιχείο που χαρακτήριζε διαχρονικά και το σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας.

Κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού αναφέρουν:

«Η δική μου πατρίδα, στη καρδιά μου χωράει,

και στους ώμους φοράει, δυο σπασμένα φτερά.

Η δική μου πατρίδα, μαγαζί είναι γωνία.

Είναι η Μακεδονία του δικού μου Βορρά.

Η δική μου πατρίδα κουφάλες,

έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες

και το χώμα της το λατρεμένο,

είναι χώμα αιματοβαμμένο.

Η δική μου πατρίδα κουφάλες,

έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες.

Και φοράει γαλανόλευκο χρώμα στην ψυχή, στην καρδιά και στο σώμα»