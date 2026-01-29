Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της Eurovision 2026: Ποια είναι η απόγονος Swarovski που θα ηγηθεί της βραδιάς

Ανακοινώθηκαν σήμερα (29/1) οι δύο παρουσιαστές της Eurovision για το 2026 και αν κρίνουμε από τα ονόματα, δύο μεγάλα αστέρια της Αυστρίας θα ηγηθούν της κάλυψης του Διαγωνισμού.

Υπνεθυμίζεται ότι, ο διαγωνισμός τραγουδιού θα φιλοξενηθεί από την αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF στη Βιέννη αυτόν τον Μάιο. Η EBU και ο διοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF επιβεβαίωσαν ότι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski θα παρουσιάσουν τα φαντασμαγορικά live της Eurovision.

Eurovision 2026: Από πού γνωρίζουμε την Victoria Swarovski

Το επώνυμο της Victoria πιθανότατα μας είναι ήδη γνωστό. Προερχόμενη από τη διάσημη δυναστεία Swarovski, η Victoria Swarovski έχει χαράξει τη δική της πορεία, χτίζοντας καριέρα ως τραγουδίστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια. Θέλοντας να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα γνωστό όνομα, ξεκίνησε πολύ νωρίς, μόλις στα 16 της, στη μουσική βιομηχανία.

Αφού γνώρισε επιτυχία στο Λος Άντζελες και κυκλοφόρησε το μουσικό θέμα για την ταινία Τα Χρονικά της Νάρνια: Το Ταξίδι του Πλωτού Αυγερινού, η Victoria στράφηκε στον κόσμο του χορού. Το 2016 κέρδισε τη γερμανική εκδοχή του Dancing With The Stars, το Let’s Dance. Μετά το τέλος της εκπομπής, το ταλέντο της στη ριάλιτι τηλεόραση δεν πέρασε απαρατήρητο και έγινε κριτής στο Das Superstalent. Σήμερα, η Victoria επιστρέφει εκεί όπου απογειώθηκε η καριέρα της, ως παρουσιάστρια του Let’s Dance.

Νωρίτερα φέτος, η καταγόμενη από το Τιρόλο Victoria ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έγινε «τερματίστρια του Dakar». Πρόκειται για όσους ολοκληρώνουν τον διάσημο αγώνα αντοχής εκτός δρόμου, το Ράλι Ντακάρ. Η Victoria ολοκλήρωσε την πρόκληση μαζί με τον σύντροφό της και συνιδιοκτήτη της Red Bull, Mark Mateschitz.

Ο ηθοποιός Michael Ostrowski στο τιμόνι της παρουσίασης

Ο Michael Ostrowski φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία στην υποκριτική και την τηλεόραση για τον ρόλο του παρουσιαστή. Με τα χρόνια έχει τελειοποιήσει την τέχνη του κωμικού συγχρονισμού, ενώ έχει αποδείξει και τις συγγραφικές του ικανότητες μέσα από τη σεναριογραφία. Επιπλέον, έχει σκηνοθετήσει το Hotel Rock’n’Roll.

Σήμερα, ο Michael συνεχίζει να εμπλουτίζει το βιογραφικό του ως ηθοποιός, παράλληλα με την παρουσίαση εκδηλώσεων όπως τα Βραβεία Θεάτρου Nestroy και τα Amadeus Awards. Έχει τιμηθεί με το αυστριακό τηλεοπτικό βραβείο Romy για την παρουσίασή του στην εκπομπή 100 Χρόνια Ραδιόφωνο.

Η Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στο Wiener Stadthalle, με δύο Ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου και τον Μεγάλο Τελικό στις 16 Μαΐου. Συνολικά 35 συμμετοχές θα διαγωνιστούν στα τρία ζωντανά σόου αργότερα φέτος.