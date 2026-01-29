Προχωρημένες συζητήσεις Μπέττυς Μαγγίρα - STAR: Τα σενάρια για το πού θα ενταχθεί

Μετά από δύο τηλεοπτικές σεζόν αποχής φαίνεται πως έφθασε η ώρα επιστροφής της Μπέττυς Μαγγίρα. Η περφόμερ έχει αυτή τη στιγμή συμφωνία για την παρουσίαση των ημιτελικών και του Εθνικού τελικού της Eurovision στην ΕΡΤ έχοντας προηγουμένως φθάσει κοντά στην ανάληψη βραδινής εκπομπής - βαριετέ στο Ραδιομέγαρο που τελικά για λόγους κόστους δεν υλοποιήθηκε.

Ωστόσο για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ξεκάθαρο προβάδισμα έχει αυτή τη στιγμή το STAR με τον οποίο έχει ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων για συνεργασία από το προηγούμενο φθινόπωρο.

Παρόλο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν η Μπέττυ Μαγγίρα θα ενταχθεί στην επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM ή θα παρουσιάσει έναν νέο κύκλο του «Shopping Star», κάποιο νέο τηλεπαιχνίδι ή ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή.

Αντίθετα φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής σε οποιαδήποτε θέση (παρουσίαση ή επιτροπή) του «Your Face Sounds Familiar» που θα επιστρέψει μέσα στην Άνοιξη στη συχνότητα του ΑΝΤ1.