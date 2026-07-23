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Βάνα Μπάρμπα: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία - «Θα σε αγαπώ για πάντα»

Η συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα στο Instagram. «Θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε η αγαπημένη ηθοποιός.

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Βάνα Μπάρμπα
Βάνα Μπάρμπα | NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Συναισθηματικά φορτισμένη δείχνει να είναι αυτή την περίοδο η Βάνα Μπάρμπα εάν κρίνουμε από μια ανάρτηση που έκανε χθες (22/7) στο Instagram χωρίς, όμως, η αγαπημένη ηθοποιός να δίνει πολλές λεπτομέρειες γύρω από το τι συμβαίνει ακριβώς.

«Όπου και να βρίσκεσαι, θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία ενός αναμμένου κεριού σε μαύρο φόντο και όπως ήταν φυσικό κάποιοι διαδικτυακοί της φίλοι ρώτησαν στα σχόλια τι έχει συμβεί.

Άλλωστε, συνήθως τέτοιες αναρτήσεις παραπέμπουν σε κάποια απώλεια αγαπημένου προσώπου, όμως, για την ώρα, η αγαπημένη ηθοποιός δεν έχει γράψει κάτι παραπάνω για να γνωρίζουμε αν έχει συμβεί κάτι τώρα ή αν αναφερόταν σε κάποιο παλαιότερο γεγονός.

 

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