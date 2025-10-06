Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα» - Η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή μετά το τροχαίο Μπισμπίκη

Την Παρασκευή (3/10) η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησε την πρώτη μουσική της εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία τόσο ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης όσο και η ίδια είχαν στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους εξαιτίας του τροχαίου που είχε ο γνωστός ηθοποιός τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9).

Διαβάστε ακόμα - Μπισμπίκης: Η ανάρτηση - απάντηση στο ποιος τον κάλεσε να δει τον Ρούτσι στο Σύνταγμα

Όλο αυτό το διάστημα η Δέσποινα Βανδή έχει επιλέξει να μην κάνει την παραμικρή δήλωση, αλλά σύμφωνα με το Πρωινό, στην έναρξη του προγράμματός της ζήτησε από τον κόσμο που είχε πάει να τη δει να την εμψυχώσει, λέγοντας: «Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα».

Λίγο αργότερα όταν η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησε να τραγουδάει το τραγούδι της με τίτλο «Πανσέληνο», εξομολογήθηκε: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».