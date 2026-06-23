Βαρύ πένθος για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη: Το συγκινητικό «αντίο» στη νονά του

Μια πολύ δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο περνάει ο influencer, Αλέξανδρος Κοψιάλης, καθώς κλήθηκε να αποχαιρετήσει έναν δικό του, πολύ ξεχωριστό άνθρωπο.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους followers του την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Η αγαπημένη του νονά έφυγε από τη ζωή. Οι δυο τους είχαν ένα μοναδικό και πολύ δυνατό δέσιμο, κάτι που φάνηκε από την πρώτη στιγμή μέσα από την τρυφερή του ανάρτηση.

Το μεσημέρι της Τρίτης (23/06), ο Αλέξανδρος «λύγισε» διαδικτυακά, ανεβάζοντας στον λογαριασμό του μερικές υπέροχες, νοσταλγικές φωτογραφίες της, καθώς και ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις για να την τιμήσει.

Τα λόγια που συνόδευσαν το post του ήταν λίγα, αλλά γεμάτα αγάπη και πόνο:

«1939-2026. Η καλύτερη Νονά που θα μπορούσα να έχω. Καλό ταξίδι στο φως Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ»